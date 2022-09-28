Коломойський не зміг відсудити центральний офіс "Приватбанку"

Верховний Суд задовольнив апеляційні скарги "Приватбанку", остаточно скасувавши рішення господарського суду Дніпропетровської області, та відмовив у позові ТОВ "Океанмаш", яке намагалося позбавити "Приватбанк" права власності на будівлю центрального офісу банку у місті Дніпро.

Відповідне рішення у справі Касаційний господарський суд у складі Верховного Суду ухвалив 28 вересня, повідомляє пресслужба банку.

У повідомленні наголошується, що таким чином суд "поставив крапку в одній із найгучніших справ навколо нерухомості "Приватбанку", в якій колишні співвласники банку та пов'язаний з ними екстопменеджмент намагалися повернути у свою власність офісну будівлю "Приватбанку" у м. Дніпро.

Йдеться про будівлю вартістю понад 152 млн грн, що перейшла у власність банку за три місяці до націоналізації у 2016 році як предмет іпотеки за кредитом пов’язаної з колишніми власниками банку компанії. Зараз у цій будівлі розміщено головний офіс банку у місті Дніпро, у якому працює понад 4 тисяч співробітників.

У "Приватбанку" нагадали, що колишні власники розпочали цю судову справу у 2020 році: тоді суд першої інстанції задовольнив позов НВ ТОВ "Океанмаш", чим позбавив банк права власності на офісну будівлю. Разом з тим, у квітні 2022 року вже суд апеляційної інстанції задовольнив скаргу банку та Генеральної прокуратури та скасував незаконне рішення першої інстанції.

Однак, програвши в апеляційній інстанції, компанія-позивач звернулася до суду касаційної інстанції зі скаргою на рішення апеляційного суду.

"Сьогодні ж відбулося фінальне засідання з розгляду касаційної скарги, за результатом якого компанії-позивачу було повністю відмовлено у задоволенні касаційної скарги. Постанову суду апеляційної інстанції залишено без змін", – йдеться у повідомленні.

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За даними Єдиного держреєстру юридичних осіб та фізосіб-підприємців, засновником НД ТОВ "Океанмаш" є компанія "Веспаренто Лімітед". Вона ж фігурує серед власників ТОВ "Компанія "Дніпроавіасервіс", ТОВ "Сталькар", ТОВ "Лероні" та низки інших компаній. Бенефіціаром "Веспаренто Лімітед" вказана Олена Пивовар. Особа з такими ж ПІБ фігурувала у схемі виведення грошей з "Приватбанку" до націоналізації.

Уряд України 18 грудня 2016 року за пропозицією НБУ та колишніх акціонерів "Приватбанку" Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова, ухвалив рішення про його націоналізацію. Екс-власники банку вважають проведену націоналізацію, внаслідок якої вони повністю втратили свої акції, незаконною, тоді як "Приватбанк" і держава вимагають від них відшкодування збитків. Наразі сторони ведуть судові суперечки як в Україні, так і у закордонних юрисдикціях.