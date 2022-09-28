Кабмін змінив умови надання грантів на створення теплиць та садів

Кабінет міністрів вніс зміни до Порядку надання грантів для створення або розвитку садівництва, ягідництва та виноградарства та Порядку надання грантів для створення або розвитку тепличного господарства.

Відповідну постанову №1065 уряд схвалив на своєму засіданні 27 вересня, повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства.

Зокрема, зміни стосуються умов надання грантів на будівництво модульної теплиці.

Кошти можна бути отримати на будівництво теплиць відповідно до типового проекту орієнтовною площею 2 га (не менше 1,6 га та не більше 2,4 га) з кількістю створених нових робочих місць не менше 14 на 1 га модульних теплиць. Їх можна буде витратити на власне будівництво (встановлення) модульної теплиці, а також придбання засобів виробництва (садивний матеріал, насіння, технологічне обладнання), покриття витрат на їхню доставку та введення в експлуатацію.

Також в порядку надання грантів для садівництва передбачається створення певної кількості нових робочих місць, зокрема, постійних працюючих – на стадії висадки насаджень, сезонних працюючих – при вступі саду у фазу товарного плодоношення, але не пізніше п’ятого року після висадки насаджень.

Разом з тим, конкретизується, що до заяви обов’язково додається проєкт будівництва модульної теплиці з кошторисною документацією (відповідно до типового проекту), або ж підписаний розробником проєкт висадки насаджень.

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Як повідомлялося, з 1 липня в Україні стартувала програма "єРобота", яка передбачає надання грантів для малого та середнього бізнесу.

Перша програма в межах "єРобота" – це гранти до 250 тис. грн на створення будь-якого мікробізнесу. Друга – гранти до 8 млн грн на розширення та створення підприємств у сфері переробки. Також в межах проєкту можна отримати гранти на умовах співфінансування на висадку нових садів (до 400 тис. грн за 1 га), побудову нових теплиць (до 7 млн грн), стартапи в ІТ, навчання новим навичкам у сфері інформаційних технологій.