США готують санкції проти російської платіжної системи "Мир", – WSJ

США готують нові санкції проти Росії, які мають посилити фінансову ізоляцію російської економіки.

Під нові американські санкції можуть потрапити критично важливі для економіки країни РФ фінансові установи, зокрема Російське агентство страхування банківських вкладів і Національну систему платіжних карток "Мир", повідомляє The Wall Street Jounal із посиланням на неназваних американських урядовців.

За словами співрозмовників видання, США підозрюють, що Москва використовує ці установи, щоб обходити санкції Заходу проти її банківської системи.

Крім того, під санкціями США можуть опинитися російські Національний кліринговий центр і Національний розрахунковий депозитарій.

Співрозмовники видання додають, що Білий дім також розглядає можливість відключення більшої кількості російських банків від глобальної системи обміну фінансовими повідомленнями SWIFT, розширення переліку товарів для експортного контролю та запровадження санкцій проти більшої кількості державних компаній.

Водночас джерела видання зауважують, що остаточне рішення про те, які організації та товари потраплять під санкції, ще не ухвалено. Однак воно враховуватиме ескалацію Владіміром Путіним агресії проти України, включно із оголошеною в РФ мобілізацією, погрозами застосування ядерної зброї та спробами анексувати частини української території.

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Як повідомлялося, сьогодні Європейська комісія представила восьмий пакет санкцій проти Росії у відповідь на повномасштабне вторгнення в Україну, який включатиме заборону на імпорт російської продукції вартістю 7 мільярдів євро на рік та запровадження законодавчого підґрунтя для обмеження цін на нафту з Росії.