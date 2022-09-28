Суд підтвердив рішення АМКУ про монополізм "Дніпропетровського стрілочного заводу" Краснова

Суд підтримав позицію Антимонопольного комітету (АМКУ) щодо визнання АТ "Дніпропетровський стрілочний завод" монополістом на ринку стрілочних переводів для залізничних колій.

Як повідомляє пресслужба АМКУ, відповідне рішення Господарський суд Києва виніс 27 вересня.

У серпні 2021 року АМКУ визнав, що "Дніпропетровський стрілочний завод" займав монопольне (домінуюче) становище на ринку стрілочних переводів для залізничних колій загального користування у період з 1 січня 2016 року до 30 червня 2018 року з часткою 100%.

АМКУ встановив, що у вказаний період підприємство було єдиним виробником цієї продукції Україні та мало необхідні сертифікати відповідності на неї. До того ж у зазначений період стрілочні переводи в Україну не імпортувалися.

Водночас "Дніпропетровський стрілочний завод" не надав доказів, що мав конкурентів на товарному ринку у цей період, однак оскаржив висновки АМКУ щодо свого монопольного становища у суді.

Стрілочні переводи – це спеціальні шляхові пристрої, призначені для переведення рухомого складу з одного залізничного шляху на інший. Основним їх кінцевим споживачем в Україні є "Укрзалізниця" та її філії.

"Дніпропетровський стрілочний завод" випускає різні типи стрілочних переводів для магістрального та промислового транспорту, метрополітенів. Основна продукція – стрілочні переводи для швидкісних та високошвидкісних магістральних шляхів зі швидкістю проходження пасажирських поїздів до 200 км/год.

Підприємство контролює відомий дніпровський бізнесмен Загід Краснов.