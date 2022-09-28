"Укренерго" сплатило 6,6 мільярда для виплат за "зеленим тарифом" за місяць

НЕК "Укренерго" з початку вересня поточного року сплатила ДП "Гарантований покупець" понад 6,6 млрд грн на розрахунки з виробниками відновлюваної електроенергії.

Про це повідомив голова компанії Володимир Кудрицький.

"Укренерго" чітко усвідомлює необхідність підтримувати певний рівень розрахунків на енергетичному ринку. Понад 6,6 млрд грн із початку вересня "Укренерго" сплатило "Гарантованому покупцю" за послугу зі збільшення частки ВДЕ. Майже половину з цих грошей, 3 млрд грн, ми заробили на аукціонах з доступу до міждержавних ліній для експорту електроенергії, і ще 2,4 млрд грн – наші надходження з тарифу на передачу. Решта 1,2 млрд грн – кредит від "Ощадбанку" на $32 млн, який ми отримали цього понеділка, а наступного дня вже перерахували "Гарантованому покупцю", – написав Кудрицький.

Читайте також: "Укренерго" додатково обмежило публікацію даних про роботу енергосистеми

Він зазначив, що зараз в енергосистемі вже розпочалося сезонне підвищення споживання електроенергії, що дає можливість продати більше для всіх виробників електроенергії.

"Ми сподіваємося, що всі вони скористаються цією можливістю і докладуть зусиль для того, щоб сумлінно виконувати свої фінансові зобов'язання на ринку електроенергії, в тому числі по сплаті за послуги "Укренерго" за послуги з передачі та диспетчеризації", – резюмував Кудрицький.

Раніше повідомлялося, що загальна вартість доступу до міждержавних електромереж, проданого на аукціонах "Укренерго" з 30 червня по 25 вересня, вже склала понад 4,4 млрд грн.