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Євросоюз переказав Україні 500 мільйонів євро бюджетної підтримки

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евросоюз

Європейський Союз переказав Україні 500 млн євро бюджетної підтримки.

Про це заявив єврокомісар із питань розширення і політики сусідства Олівер Варгеї на спільному з віцепрем’єр-міністеркою з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольгою Стефанішиною брифінгу, передає Укрінформ.

"Звичайно, ми говорили про нашу допомогу Україні, тому що ми надаємо не лише моральну підтримку, а й військову, фінансову допомогу. Ми підтримуємо реформи фінансово, а також виживання України в цій війні. Я дуже радий оголосити, що сьогодні 500 млн євро бюджетної підтримки мають надійти на банківський рахунок України", – сказав Варгеї.

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Зі свого боку Стефанішина підтвердила надходження коштів.

Крім того, за словами Варгеї, на зустрічі з віцепремʼєр-міністром вони обговорили, як ЄС може найшвидше надати 100 млн євро на відбудову шкіл в Україні.

Як повідомлялося, 24 червня Євросоюз затвердив виділення Україні 9 млрд євро допомоги. Перший транш у розмірі 500 млн євро надійшов в Україну 1 серпня, другий очікується – 2 серпня.

Автор: Галина Ялівець
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