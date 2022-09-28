Нацбанк затвердив оновлений порядок реєстрації платіжних систем

Національний банк України визначив порядок реєстрації платіжних систем, учасників платіжних систем та технологічних операторів платіжних послуг, у зв’язку із набуттям чинності закону "Про платіжні послуги".

Відповідна постанова правління НБУ №208 від 26 вересня набуває чинності з 28 вересня, повідомляє пресслужба регулятора.

Згідно з повідомленням, учасникам ринку платіжних систем, відомості про яких на день уведення в дію закону "Про платіжні послуги" вже містилися в Реєстрі, що діяв до цього, не потрібно окремо реєструватися. Зокрема, Національний банк самостійно уже вніс до Реєстру відомості про операторів послуг платіжної інфраструктури як технологічних операторів.

Водночас платіжним організаціям платіжних систем, а також технологічним операторам, які не мають наміру продовжувати надавати послуги, потрібно подати до Національного банку про це відповідне повідомлення.

Крім того, банки, які надають послуги технологічного оператора операторам платіжних систем, надавачам фінансових платіжних послуг (включно з учасниками платіжних систем), повинні повідомити про надання таких послуг. Відповідна вимога міститься в законі, водночас це не вимагає окремої реєстрації банків як технологічних операторів.

Також Національний банк оновив порядок реєстрації платіжних систем, учасників платіжних систем та технологічних операторів. Зокрема, регулятор спростив порядок реєстрації:

платіжної системи, оператором якої є резидент. Для такої реєстрації нема потреби подавати до Національного банку повну редакцію правил платіжної системи. Натомість до Національного банку подаватиметься інформаційна довідка, яка міститиме положення правил платіжної системи, необхідні Національному банку для прийняття рішення щодо реєстрації;

учасників платіжної системи, оператором якої є нерезидент. До Національного банку не подаватиметься копія договору про участь у міжнародній платіжній системі, а подаватиметься залежно від виду участі у платіжній системі (пряма, непряма) відповідне повідомлення від оператора платіжної системи.

Строк розгляду документів Національним банком для платіжних систем та їхніх учасників не змінився й відповідно становить 60 та 30 робочих днів.

Крім того, регулятор також визначив підстави для відмови у внесенні відомостей до Реєстру та порядок скасування реєстрації платіжної системи, учасника платіжної системи та технологічного оператора.

Як повідомлялося, Верховна Рада ухвалила оновлену редакцію закону "Про платіжні послуги" у червні минулого року, він набув чинності у сернпні цього року.