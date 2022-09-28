Українці зможуть оформити паспортні документи ще у двох містах Польщі

Державна міграційна служба України розпочинає роботу державного підприємства "Документ" ще у двох містах Польщі – відсьогодні центри обслуговування громадян "Паспортний сервіс" відкрито у Кракові та Гданську.

Про це повідомляє Державна міграційна служба України.

Зазначається, що, як і на початку роботи представництва ДМС України у Варшаві, подача заяв-анкет на оформлення паспортних документів у нових містах здійснюється за допомогою програмно-технічних мобільних комплексів – спеціально облаштованих мікроавтобусів білого кольору із символікою ДП "Документ":

у місті Кракові за адресою: Plac Jana Nowaka-Jeziorańskiego 31-154. Графік роботи: пн-сб з 10 до 19 години.

у місті Гданську за адресою: Chelm. Shopping center Cienista 30, 80-046. Графік роботи: пн-сб з 10 до 19 години.

Наразі у мобільних комплексах громадяни України можуть оформити ID-картку, паспорт громадянина України для виїзду за кордон і скористатися послугою із оформлення обох документів одночасно.

Зареєструватися на отримання послуг можливо онлайн – з допомогою електронної черги, а також в порядку живої черги – якщо з якихось причин зареєструватися онлайн не вдалося. Для того, щоб стати у живу чергу, потрібно прийти до "Паспортного сервісу" вранці та отримати талон на обслуговування протягом робочого дня.

"Водночас нагадуємо громадянам, що не варто користуватися послугами третіх осіб, які пропонують вам реєстрацію у електронній черзі для отримання адміністративних послуг ДМС України. Як правило, це шахраї, які мають намір незаконно заволодіти коштами довірливих громадян. Частіше за все в таких ситуаціях люди ризикують залишитися без грошей та без документів. Пам’ятайте – запис до електронної черги є безоплатним! Відтак, закликаємо усіх не користуватися послугами посередників", – нагадали в Держміграції.