АРМА придбало військові облігації ще на 300 мільйонів

Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА), за підтримки Кабінету міністрів придбало військові облігації ще на понад 300 млн грн.

Про це йдеться в повідомленні АРМА.

Зазначається, що це вже другий пакет цінних паперів, придбаний Національним агентством протягом цього місяця. Таким чином, загальна сума коштів, витрачених на підтримку обороноздатності країни шляхом купівлі облігацій, наразі складає понад 450 млн грн.

Ще понад 300 млн грн АРМА нещодавно перерахувало за рішенням суду на потреби Головного управління розвідки Міноборони України.

Варто зазначити, що придбання другого пакету військових облігацій стало можливим завдяки спільній роботі АРМА та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, яка забезпечила арешт та передачу відповідних коштів в управління Нацагентства.

На придбання військових облігацій АРМА має право витрачати не більше 80% арештованих коштів у національній валюті. Для здійснення операцій залучається державний банк, а обсяг грошей для купівлі кожного пакету цінних паперів погоджуються з Кабінетом міністрів.

Наприкінці травня Верховна Рада внесла зміни до закону "Про АРМА", дозволивши Агентству мати рахунки в депозитарних установах та в умовах воєнного часу купувати за рахунок розміщених на таких рахунках коштів облігації внутрішньої державної позики.