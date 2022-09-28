Єврокомісія представила восьмий пакет санкцій проти Росії

Європейська комісія представила восьмий пакет санкцій проти Росії у відповідь на повномасштабне вторгнення в Україну, який включатиме заборону на імпорт російської продукції вартістю 7 мільярдів євро на рік та запровадження законодавчого підґрунтя для обмеження цін на нафту з Росії.

Про це голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн повідомила у Twitter.

"Росія перевела вторгнення в Україну на новий рівень. І ми сповнені рішучості змусити Кремль заплатити ціну за цю подальшу ескалацію. Сьогодні ми пропонуємо новий пакет суворих санкцій проти Росії", – наголосила голова Єврокомісії.

За її словами, новий санкційний пакет передбачає запровадження додаткових заборон на надання послуг для РФ європейськими компаніями, а також заборону громадянам ЄС входити до керівних органів російських держкомпаній.

Крім того, будуть розширені санкційні списки проти причетних до російської агресії фізичних та юридичних осіб.

Нові санкції також включатимуть заборону на імпорт російської продукції вартістю 7 мільярдів євро на рік. Водночас ЄС додатково обмежить експорт до Росії високотехнологічної продукції, яка необхідна для російських військ.

Єврокомісія також пропонує активізувати зусилля ЄС у боротьбі з обходом санкцій проти Росії, зокрема, планується створити перелік компаній, причетних до обходу санкцій.

Фон дер Ляйєн додала, що новий пакет санкцій також передбачає створення правової основи для обмеження цін на російську нафту.

"Деякі країни, що розвиваються, все ще потребують постачання російської нафти за низькими цінами. Це обмеження допоможе зменшити доходи Росії та зберегти стабільність світових енергетичних ринків", – пояснила голова Єврокомісії.

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Як повідомлялося, раніше канцлер Австрії Карл Нехаммер заявив про відсутність сенсу в посиленні санкцій проти РФ, закликавши дочекатися результатів дії раніше запроваджених обмежень. Проти російських санкцій також виступає Угорщина.

Нагадаємо, у липні країни-члени Європейського Союзу погодили новий пакет санкцій проти РФ, який включає заборону на імпорт російського золота та заморожування активів "Сбєрбанку".

Крім того, новий пакет посилює експортний контроль над товарами подвійного використання та передовими технологіями, які можуть сприяти військовому та технологічному вдосконаленню РФ або розвитку її оборонного сектору.

Водночас Євросоюз послабив запроваджені щодо Росії санкції, розблокувавши проведення операцій, пов'язаних з експортом сільськогосподарської продукції та нафти з Росії до третіх країн.