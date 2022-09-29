Міжнародні фінансові компанії обіцяють знизити комісії на переказ коштів в Україну

Міжнародні надавачі послуг зобов’язалися сприяти наданню конкурентоспроможних послуг з переказу коштів як українській діаспорі та вимушеним переселенцям з України, які залишили свої домівки, рятуючись від війни за кордоном, так і кожному, хто бажає підтримати українців та переказати кошти в Україну.

Так, за ініціативи Європейської Комісії 27 вересня було підписано Спільну заяву надавачів послуг з переказу коштів в Україну, повідомляє пресслужба Національного банку України (НБУ).

Головна мета цього документа – розширити можливості для здійснення доступних та прозорих переказів коштів на підтримку українців та України.

Зокрема, йдеться про:

подальше сприяння наданню послуг із переказу коштів і зниженню комісій за них до цільового показника у 3% (встановленого в Цілях сталого розвитку і Дорожній карті групи країн G20 щодо транскордонних платежів);

зниження загальних розмірів комісій за переказ коштів принаймні на час агресії Росії проти України як у односторонньому, так і у двосторонньому порядку;

розкриття загальних розмірів комісій за переказ коштів, зокрема комісій, що застосовуються до обмінних курсів євро або гривні, встановлених ЄЦБ та Національним банком України;

спрямування зусиль на збереження доступності послуг із переказу коштів через мережу агентів та подальша їх цифровізація.

Підписантами заяви стали керівники платіжних організацій міжнародних платіжних систем та їх учасників, що здійснюють, зокрема, діяльність на території ЄС та України: Visa, Mastercard, Wise, Ria Money Transfer, Extrabanca, Small World, TransferGo, "Приватбанк", "Ощадбанк", "Укргазбанк", "Райффайзен Банк", ПУМБ, "А-Банк", "НоваПей", "Укрпошта", "УФГ". Отримати перекази в Україні можна з використанням усіх доступних способів, які були у мирний час (через міжнародні системи переказу коштів, із картки на картку, через SWIFT за номером IBAN).

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Заступник голови Національного банку Олексій Шабан нагадав, що на початку війни більшість міжнародних систем переказу коштів повністю скасували плату за перекази в Україну. Значна їх частина навіть зараз, через сім місяців війни, пропонує своїм клієнтам безкоштовні перекази на рахунки в Україні та особливі умови для надсилання переказів із основних країн-донорів. Крім того, міжнародні системи грошових переказів сьогодні є важливим каналом надання гуманітарної допомоги та соціальних виплат українцям від міжнародних організацій, зокрема Міжнародного Комітету Червоного Хреста.

Загалом, за попередніми оцінками Національного банку, за січень-липень 2022 року в Україну було переказано $7,6 млрд. Попри війну, це лише на 5,7% менше, ніж за аналогічний період минулого "довоєнного" року. Йдеться про перекази коштів в Україну як через офіційні канали – банки, міжнародні системи грошових переказів, поштові відділення, так і через неофіційні.

За даними НБУ, війна в Україні спричинила зменшення переказів через офіційні канали приблизно на 12%. Водночас потік через неформальні канали збільшився майже на 3%. Із усіх коштів, переказаних в Україну з-за кордону за січень-липень 2022 року, через міжнародні системи переказу коштів надійшло приблизно чверть (24%).

На думку Національного банку, зниження вартості переказів коштів міжнародними системами в межах підписання Спільної заяви також сприятиме тому, що населення віддаватиме перевагу безпечнішим каналам для переказів в Україну. Як наслідок, це надасть додатковий поштовх для розвитку прозоріших, доступніших та конкурентніших послуг із переказу коштів та полегшить наслідки гуманітарної кризи.

Спільна заява надавачів послуг з переказу коштів в Україну діятиме упродовж дев’яти місяців із дня її підписання. Після цього вона буде переглянута відповідно до поточної ситуації та досягнення її гуманітарної мети.