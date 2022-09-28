Apple пояснила видалення додатків російської мережі "ВКонтактє" санкціями Великої Британії

Корпорація Apple видалила з AppStore додатки з портфеля активів російської корпорації VK у зв’язку з тим, що їх розповсюджують розробники, співвласниками яких є сторони, які перебувають під британськими санкціями.

Про це представник Apple Адам Дема повідомив виданню The Verge, передає Інтерфакс-Україна.

"Ці програми поширюються розробниками, мажоритарними або контролюючими власниками яких є одна або більше сторін, на які поширюються санкції Великої Британії", – сказав Дема.

Він пояснив, що на виконання санкцій, введених у відповідь на військову агресію РФ проти України, Apple відключила облікові записи розробників, пов'язаних з додатками, а самі додатки більше не можна скачати з AppStore незалежно від місця розташування.

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Як повідомлялося, на початку тижня з AppStore зник ряд додатків, які розвиває російська VK. Серед них є додаток найбільшої соцмережі "ВКонтактє", пошта Mail.ru, хмара Mail.ru, "VK Музика", "VK Кліпи".

Найбільшим акціонером VK є АТ "МФ Технології", яке контролює 57,3% голосів інтернет-холдингу. Співвласниками МФТ є "СОГАЗ" та "Газпром-медіа холдинг" (їм належить по 45% МФТ); ще 10% МФТ – у "Ростеху".

Крім МФТ, акціонерами VK є структура південноафриканського холдингу Naspers – Prosus, а також китайські Alibaba Group та Tencent.

Під британськими санкціями знаходяться "Ростех" та "СОГАЗ". Крім того, під персональними санкціями знаходиться глава "Газпром-медіа холдингу" Олександр Жаров.

При цьому керівник VK Володимир Кирієнко перебуває під персональними санкціями США.