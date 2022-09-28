"Північний потік-2" навряд чи колись запустять, – посол Німеччини

Посол Німеччини Анка Фельдгузен не вірить, що російський газопровід "Північний потік-2" в осяжному майбутньому ще почнуть використовувати для постачання природного газу.

Про це Фельдгузен розповіла в інтерв’ю Європейській правді.

На запитання про "Північний потік-2" Фельдгузен одразу відповіла, що "він не запрацює" і трубу фактично залишать гнити під водою, тому що розв’язана Путіним війна кардинально змінила позицію Німеччини.

Посолку запитали також про перспективи "Північного потоку-2" після завершення війни.

"Якщо уявити таке світле майбутнє, коли Росія буде нормальною країною… Я зараз теж не можу цього уявити, але можна помріяти про повний мир у світі. Але навіть у такому світі залишиться інша криза – кліматична. І якщо можна буде постачати по такій трубі "зелений" водень, то тим краще. Хоча, думаю, це перспектива не за мого і не за вашого життя", – зазначила Фельдгузен.

"А газ? Газ – ні. Більше ні", – відповіла посол.

Як повідомлялось, на газопроводах "Північний потік-1" та "Північний потік-2" було виявлено три витоки газу. Йдеться про два витоки на "Північному потоці-1" та один витік на "Північному потоці-2". Витоки сталися на північний схід і південний схід від данського острова Борнхольм.

Пізніше оператор "Північного потоку" повідомив про руйнування, які відбулися в один день одночасно на трьох нитках морських газопроводів "Північний потік-1" та "Північний потік-2", та мають "безпрецедентний характер".