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Промисловий вилов риби через повномасштабну війну в Україні впав на 70%

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россия,фсб,рыба,азов

Промисловий вилов риби у водоймах країни через повномасштабне російське вторгнення впав на понад 70% у порівнянні з минулим роком.

Водночас одним з факторів такого різкого падіння є заборона обласними військовими адміністраціями, прикордонниками, підрозділами ЗСУ промислового лову на окремих ділянках водних об'єктів, повідомляє пресслужба Мінагрополітики.

Зокрема, на значній території України заборонено навігацію риболовних суден та, відповідно, вилову водних біоресурсів. Так, повністю заборонено промисловий вилов водних біоресурсів у Дніпропетровській, Запорізькій та Херсонській областях. Діє часткова заборона у Київській, Одеській та Миколаївській областях.

Згідно із повідомленням, наразі Держрибагентство звернулось до керівників військових адміністрацій з проханням оцінити можливість часткового зняття обмежень для навігації риболовних суден.

Автор: Михайло Орлюк
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