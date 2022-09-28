НАБУ викрило корупційну схему при ремонті доріг на Полтавщині

Детективи Національного антикорупційного бюро (НАБУ) спільно із прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) повідомили про підозру директору держпідприємства із утримання доріг у Полтавській області у зловживанні службовим становищем та нецільовому використанні 29 млн грн із державного дорожнього фонду.

Як повідомляє пресслужба НАБУ, дії посадовця кваліфікували за ч.2 ст. 210 ("Нецільове використання бюджетних коштів") та ч.2 ст. 364 ("Зловживання владою або службовим становищем") Кримінального кодексу.

За даними слідства, у 2018 році посадовець всупереч встановленому порядку, за відсутності передбаченого бюджетом фінансування та без належного обґрунтування організував закупівлю послуг з розробки проєктно-кошторисної документації з капітального ремонту трьох автомобільних доріг місцевого значення в Полтавській області.

При цьому проєктування замовили у чотирьох пов’язаних між собою приватних компаній, заздалегідь підібраних очільником держпідприємства, які не мали відповідного досвіду та спеціалістів.

"Аби приховати корупційну схему й надати їй видимості законної, посадовець одноосібно поділив предмет закупівлі на 22 ділянки. Це дозволило йому придбати відповідні послуги у наперед визначених компаній без оголошення відкритих торгів, за процедурою допорогових закупівель", – зазначається у повідомленні.

Загалом на ці закупівлі витратили 29 млн грн із бюджету. Експертиза, проведена в межах розслідування, встановила завищення вартості з розробки проєктно-кошторисної документації на понад 5,52 млн грн.

Наразі слідство встановлює інших можливих учасників вчинення злочину.

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За даними порталу державних закупівель Prozorro, йдеться про замовлення "Агентством місцевих доріг у Полтавській області" проектно-кошторисної документації на капремонт ділянок трьох доріг: Чорнухи - Лубни, Миргород - Велика Багачка - Байрак - Поділ та /Н-12/ - Мала Рублівка - Рунівщина - /М-03/, пише місцеве видання "Полтавщина".

Всього було витрачено 28,9 млн грн. Усі договори були поділені між ТОВ "УСП "Укрбудпроект", ТОВ "СК Автострой", ТОВ "Держдорпроект" та ТОВ "УСП "Інспецпроект".

Директором створеного у 2018 році ДП "Агентство місцевих доріг у Полтавській області" є Олексій Басан. На баланс підприємства від "Укравтодору" перейшло 7820 км доріг місцевого значення.