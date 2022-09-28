Кабмін виділив ще 60 мільйонів на компенсацію комуналки за розміщення переселенців

Кабінет міністрів виділив із резервного фонду держбюджету понад 60,5 млн грн на відшкодування комунальних витрат за травень громадам, які безоплатно прихистили переселенців у комунальних та державних закладах, а також приватних закладах освіти.

Відповідне розпорядження уряд ухвалив на засіданні 27 вересня, повідомляє пресслужба Мінрегіону.

"Уряд продовжує системно надавати фінансову підтримку громадам, які з перших днів війни згуртувалися та безоплатно прихистили у своїх школах, дитячих садках та інших комунальних та державних закладах українців, які рятуються від війни. Зокрема, у травні таких закладів було близько 6,5 тис.", – зазначив міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов.

Проєкт розпорядження розроблений на основі узагальненої Мінрегіоном інформації, отриманої від обласних військових адміністрацій та чотирьох профільних міністерств. У травні для розміщення тимчасово переміщених осіб було задіяно 6 496 закладів комунальної та державної форм власності, а також закладів освіти приватної форми власності.

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Компенсація від держави йде на покриття комунальних витрат на воду, світло, газ, вивезення сміття, а також купівлю дров, пелет та вугілля.

16 вересня 2022 року Кабінет міністрів розширив коло отримувачів компенсації комунальних витрат за тимчасове розміщення внутрішньо переміщених осіб. Відтепер таке відшкодування можуть отримувати комунальні заклади та установи, юридичні особи, а також фізичні особи-підприємці.

Також повідомлялося, що Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій затвердило оновлений перелік територіальних громад, що розташовані в районах проведення воєнних (бойових) дій, або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні).