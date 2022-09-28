Кабмін призначив куратором найбільших держпідприємств менеджера авіакомпанії Коломойського
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Кабінет міністрів призначив першим заступником голови Фонду державного майна (ФДМУ) Дмитра Клименкова, звільнивши з цієї посади Ольгу Батову.
Як повідомляє БізнесЦензор, відповідні розпорядження №830-р та №832-р від 27 вересня оприлюднено на офіційному урядовому порталі.
Згідно із повідомленням пресслужби ФДМУ, Клименков займатиметься питаннями відновлення роботи найбільших державних підприємств та впровадження сучасних корпоративних стандартів управління.
Останні 9 років він працював в компанії "Міжнародні Авіалінії України" Ігоря Коломойського та партнерів, де очолював напрямок інфраструктури та логістики. До цього протягом семи років працював у шведській компанії Ericsson, де, зокрема, відповідав за планування проєктів та їх реалізацію під ключ.
Водночас звільнена з посади першого заступника голови ФДМУ Ольга Батова переходить на посаду радника голови Фонду.
Крім того, у ФДМУ повідомили, що заступник голови Яна Матієва тепер буде відповідальною за напрям приватизації і продовжуватиме керівництво регіональними відділеннями.
Як повідомлялося, 7 вересня Верховна Рада призначила нардепа Рустема Умєрова ("Голос") на посаду очільника Фонду державного майна. Умєров – народний депутат України IX скликання. До обрання нардепом був головним виконавчим директором компанії ASTEM.
До цього Фондом держмайна у статусі в.о. голови керувала Ольга Батова, яка подала у відставку наприкінці липня. Перед відставкою Батова заявила, що Фонд державного майна України (ФДМУ) не може відновити контроль над "Тернопільобленерго", де державі належить 50,99% акцій, проте фактично обленерго контролюється Ігорем Коломойським.
Будь ласка, зачекайте...
Гроші ж не пахнуть.!
Стефанчук-Зеленський-шмигаль, як почуваєте себе???
«Чудити» так в час коли рашисти убивають Українців, це уже не просто гріх!! Україна не московія!!
Смерть рашистам ***** та його сраколизам у ВРУ!!!
Чечетов Кравченко Кирпа Калашников теж «чудили» при ригоАналах…
Паралельно зі зніманням відосиків Блазень залазе своїми ручками в кишеню кожному!
С ноября 2020 по ноябрь 2021 года являлся председателем Государственной таможенной службы Украины.
4 ноября 2021 года назначен Министром по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины[
добре грає роль чесного та справедливого голобородька
всьому світу подобається
і на відосиках патріот що куда там
а реально, простий боневтік робе свої грязні сврави і це виглядає цинічніше чим
поводили себе всі його папєрєднікі і навіть яник
бо все це ******** робиться під час важкої війни
ні честі ні совісті нічого святого
кращеб він втік...............................
не зналиб ми цих єрмаків татарових арахамій
докуя паскудних особистостей не знали б.... і вже забули б про беню
https://www.stopcor.org/ukr/section-ekonomika/news-novij-rik-bez-zarplat-aviapereviznik-mau-na-mezhi-bankrutstva-31-12-2021.html
https://zn.ua/ukr/ECONOMICS/rnbo-doruchila-rozibratisja-z-borhami-mau.html
Посему ожидаем у всех госпредприятий, у которых еще при найвеличнишем осталась прибыль убытки и долги бюджету, а все деньги за товар фирмам "никак не связанным с Коломойским" в офшоры!
Желание заработать во время войны всегда сильнее, господин президент?!