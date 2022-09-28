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Кабмін (7231) Коломойський (1725) призначення (1069) МАУ (512) ФДМУ (1208)

Кабмін призначив куратором найбільших держпідприємств менеджера авіакомпанії Коломойського

Новини БізнесЦензор Влада Корпоративні відносини

коломойский,игорь

Кабінет міністрів призначив першим заступником голови Фонду державного майна (ФДМУ) Дмитра Клименкова, звільнивши з цієї посади Ольгу Батову.

Як повідомляє БізнесЦензор, відповідні розпорядження №830-р та №832-р від 27 вересня оприлюднено на офіційному урядовому порталі.

Згідно із повідомленням пресслужби ФДМУ, Клименков займатиметься питаннями відновлення роботи найбільших державних підприємств та впровадження сучасних корпоративних стандартів управління.

Останні 9 років він працював в компанії "Міжнародні Авіалінії України" Ігоря Коломойського та партнерів, де очолював напрямок інфраструктури та логістики. До цього протягом семи років працював у шведській компанії Ericsson, де, зокрема, відповідав за планування проєктів та їх реалізацію під ключ.

Водночас звільнена з посади першого заступника голови ФДМУ Ольга Батова переходить на посаду радника голови Фонду.

Крім того, у ФДМУ повідомили, що заступник голови Яна Матієва тепер буде відповідальною за напрям приватизації і продовжуватиме керівництво регіональними відділеннями.

Як повідомлялося, 7 вересня Верховна Рада призначила нардепа Рустема Умєрова ("Голос") на посаду очільника Фонду державного майна. Умєров – народний депутат України IX скликання. До обрання нардепом був головним виконавчим директором компанії ASTEM.

До цього Фондом держмайна у статусі в.о. голови керувала Ольга Батова, яка подала у відставку наприкінці липня. Перед відставкою Батова заявила, що Фонд державного майна України (ФДМУ) не може відновити контроль над "Тернопільобленерго", де державі належить 50,99% акцій, проте фактично обленерго контролюється Ігорем Коломойським.

Автор: Михайло Орлюк
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Топ коментарі
+12
д'ерьмак и Каламой хозяева Украины⁉️Это шиздец
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28.09.2022 18:19
+11
Війна йде, українці гинуть, а Беня рахує гроші добутку.
Гроші ж не пахнуть.!
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28.09.2022 15:51
+11
Перемога! Віддайте цій бородатій суці все (гори, моря, річки, копалини), а воно, вас водитиме 40років асфальтованими та освітленими дорогами, поки згине останній не обрізаний в Україні...
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28.09.2022 17:36
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Війна йде, українці гинуть, а Беня рахує гроші добутку.
Гроші ж не пахнуть.!
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28.09.2022 15:51 Відповісти
Беня без своей 🤢🤡 табуретки -бы не рахував - бы гроши, а срок мотал , но 73% 🐑🐐🦠 решили " хоть поржем"
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28.09.2022 18:08 Відповісти
А що ви хотіли вд жида?
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29.09.2022 20:51 Відповісти
в цій країні все під контролем хазаромоскалів..........
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28.09.2022 15:53 Відповісти
Перемога! Віддайте цій бородатій суці все (гори, моря, річки, копалини), а воно, вас водитиме 40років асфальтованими та освітленими дорогами, поки згине останній не обрізаний в Україні...
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28.09.2022 17:36 Відповісти
Вони так і роблять.
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28.09.2022 17:53 Відповісти
д'ерьмак и Каламой хозяева Украины⁉️Это шиздец
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28.09.2022 18:19 Відповісти
суки
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28.09.2022 18:24 Відповісти
никогда такого не было и вот опять
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28.09.2022 18:44 Відповісти
Отак і «керують Україною» слуги калаМойши!!!!
Стефанчук-Зеленський-шмигаль, як почуваєте себе???
«Чудити» так в час коли рашисти убивають Українців, це уже не просто гріх!! Україна не московія!!
Смерть рашистам ***** та його сраколизам у ВРУ!!!
Чечетов Кравченко Кирпа Калашников теж «чудили» при ригоАналах…
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28.09.2022 18:50 Відповісти
А були інші варіанти? Хозяін же ж барін
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28.09.2022 19:29 Відповісти
Не може бути, Зелені не такі...
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28.09.2022 20:07 Відповісти
Бєня відновить, як відновив Аеросвіт, Приватбанк, Укрнафту… Коли вже цей упирь наїсться
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28.09.2022 21:51 Відповісти
За розкрадання коштів відповідає Блазень, це під його прикриттям все відбувається, але кожен українець має розуміти, що це розкрадання - удар їм в спину. Результатом розкрадання є неукомплектованість армії матеріальними засобами і інфляція.
Паралельно зі зніманням відосиків Блазень залазе своїми ручками в кишеню кожному!
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28.09.2022 22:14 Відповісти
Вони трупоїди
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29.09.2022 09:31 Відповісти
здати українцю не вийшло, взялися за старе, потрібен рішучі заходи щодо клубу президентів, сподіваюся ця війна все поміняє, і це їх останні крадіжки в Україні
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29.09.2022 11:04 Відповісти
Рябикин, Павел Борисович С марта 2017 года руководил работой государственного предприятия «Международный аэропорт «Борисполь» в должности генерального директора.
С ноября 2020 по ноябрь 2021 года являлся председателем Государственной таможенной службы Украины.
4 ноября 2021 года назначен Министром по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины[
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28.09.2022 23:47 Відповісти
якийсь куй назвав моню самим вплиповим президентом.........
добре грає роль чесного та справедливого голобородька
всьому світу подобається
і на відосиках патріот що куда там
а реально, простий боневтік робе свої грязні сврави і це виглядає цинічніше чим
поводили себе всі його папєрєднікі і навіть яник
бо все це ******** робиться під час важкої війни
ні честі ні совісті нічого святого
кращеб він втік...............................
не зналиб ми цих єрмаків татарових арахамій
докуя паскудних особистостей не знали б.... і вже забули б про беню
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28.09.2022 23:53 Відповісти
він би і втік, як би дермак не дав, ему гарантій безпеки від *****, він ему був потрібен для передачи влади янику, ну тіпо все легітівно, але все еще буде для ціх кондонив, вже зараз всі поставки зброі ведутся виключно через Залужного, і его команду...
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29.09.2022 11:16 Відповісти
Чому це й ібанийоманськийкнур продовжує своє існування за рахунок життів українців ???Нас зовсім не цікавлять йогопідлеглість кремлівській мафії та зобов"язання перед януковичем (хитрийжидкаламой сів напляшку в Омані) так само як і його одоробало.Скільки оце все будуть терпіти українці?Кому наївні і добрі українці довірились...тому хто їх знищує і бреше ?
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29.09.2022 04:35 Відповісти
Допоки....допоки будемо терпіти оцю всю мразоту?
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29.09.2022 06:15 Відповісти
интересно, сколько стоило зеленьськаму вписать себя любимого в самый верх списка самых влиятельных евреев мира? хотя... есть ложь, наглая ложь и статистика...
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29.09.2022 06:16 Відповісти
А какая разница, если аффективный менеджер? Результати работи:
https://www.stopcor.org/ukr/section-ekonomika/news-novij-rik-bez-zarplat-aviapereviznik-mau-na-mezhi-bankrutstva-31-12-2021.html
https://zn.ua/ukr/ECONOMICS/rnbo-doruchila-rozibratisja-z-borhami-mau.html
Посему ожидаем у всех госпредприятий, у которых еще при найвеличнишем осталась прибыль убытки и долги бюджету, а все деньги за товар фирмам "никак не связанным с Коломойским" в офшоры!
Желание заработать во время войны всегда сильнее, господин президент?!
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29.09.2022 08:46 Відповісти
Вова долги раздает
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29.09.2022 12:04 Відповісти
 
 