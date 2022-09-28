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Кабмін змінив правила роботи аптек для запуску електронних рецептів

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Кабінет міністрів вніс зміни до Ліцензійних умов діяльності з виробництва, оптової та роздрібної торгівлі й імпорту лікарських засобів, які передбачають підключення аптечних закладів до Електронної системи охорони здоров’я (ЕСОЗ).

Як повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я, метою цього рішення є запровадження відпуску рецептурних лікарських засобів в аптеках за електронним рецептом.

Водночас ця вимога буде впроваджуватися поступово і стане обовʼязковою для всіх аптек з 1 квітня 2023 року.

На період воєнного стану виключенням будуть лише аптеки, розташовані в зоні проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають у тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні).

"Підключення до ЕСОЗ аптечних закладів, що раніше не були зареєстровані, дозволить не лише пацієнтам безперешкодно отримати ліки за електронним рецептом, але й надалі відстежувати та аналізувати обсяги відпуску рецептурних ліків у країні для побудови системи клінічного моніторингу", – пояснила заступник міністра охорони здоров’я Марія Карчевич.

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Як повідомлялося, що з 1 серпня 2022 року запрацював електронний рецепт на відпуск антибактеріальних лікарських засобів, а з 1 листопада заплановано впровадження електронного рецепта для відпуску наркотичних (психотропних) препаратів.

Крім того, Кабмін раніше ухвалив зміни до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики, згідно з якими усі заклади охорони здоров'я, що здійснюють медичну практику, мають працювати в ЕСОЗ.

Автор: Михайло Орлюк
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