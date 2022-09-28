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"Приватбанк" та "Ощадбанк" відновлюють роботу на звільненій Харківщині, – Мінреінтеграції

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приват,ощадбанк

Державні "Приватбанк" та "Ощадбанк" відновлюють роботу на деокупованих територіях Харківської області.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції.

Зазначається, що на Харківщині вже працюють відділення "Приватбанку" в смт Донець, містах Барвінково та Дергачах. Незабаром банк відновить роботу своїх відділень у Балаклії, Шевченковому та Золочеві. Також поступово відновлюється робота банкоматів та сервісу для терміналів "Готівка на касі".

Крім того, днями на Харківщині, у смт Шевченкове, відкрило двері друге відділення "Ощадбанку". Воно розташоване за адресою: вул. Центральна, 29. Очікується, що невдовзі можна буде користуватися й банкоматом.

У Мінреінтеграції наголосили, що на території Херсонщини відновлення роботи відділень банків розпочнеться відразу по тому, коли звільнені території стануть безпечними.

Автор: Юлiя Недашківська
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