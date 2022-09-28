"Приватбанк" розпочав продаж безготівкової валюти під депозити

Державний "Приватбанк" дозволив купувати безготівкову валюту онлайн для розміщення на строковому депозиті.

Як повідомляє пресслужба банку, придбати валюту з власної гривневої картки можна у мобільному додатку "Приват24" (оновленому до останньої версії) та на веб-порталі банку.

Продаж валюти відбувається за умови її зарахування на валютний депозит у "Приватбанку" у доларах чи євро на строк від 3 місяців під 0,01% річних, максимальна сума вкладу становить до 50 тис. грн (в еквіваленті) на місяць.

"Розміщення депозитів відбувається за картковим курсом "Приватбанку", додаткових комісій за продаж валюти під депозит немає", – зазначається у повідомленні.

Як повідомлялося, ще на початку серпня низка українських банків, серед яких monobank, "Укргазбанк", "А-Банк" та "ОТП Банк", почали продавати безготівкову валюту для розміщення на депозит.

Нагадаємо, Національний банк з 21 липня підвищив офіційний курс долара до гривні одразу на 25% – до 36,56 грн/$. Крім того, Нацбанк жорсткіше обмежив операції з гривневими картками українських банків за кордоном.

Водночас Нацбанк дозволив банкам продавати безготівкову валюту громадянам із подальшим розміщенням на депозит на строк від трьох календарних місяців без права дострокового розірвання у межах щомісячного ліміту 50 тис. грн (в еквіваленті).