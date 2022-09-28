Кабмін спростив умови використання грантів на відкриття власного бізнесу

Кабінет міністрів вніс зміни до умов грантової програми "єРобота", розширивши напрямки використання грантових коштів у рамках програми "Власна справа".

Відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду 27 вересня, повідомляє Міністерство економіки.

Тепер переможці програми можуть витрачати отримані кошти для покриття таких напрямів витрат:

закупівля програмного забезпечення, свійських тварин та птиці, багаторічних насаджень, посівного матеріалу, сировини, матеріалів, товарів та послуг пов’язаних реалізацією бізнес-плану (до 50% всіх коштів);

орендну плату за нежитлові приміщення (до 25% всіх коштів);

орендну плату за обладнання (до 10% всіх коштів);

лізинг обладнання, крім особистого автотранспорту (до 50% всіх коштів);

послуги маркетингу та реклами (до 10% всіх коштів);

використання у підприємницькій діяльності прав інших суб’єктів господарювання (комерційна концесія).

Крім того, Кабмін дозволив учасникам програми вносити зміни до вже затвердженого бізнес-плану.

Зокрема, у разі збільшення вартості предмета договору з постачальником може бути проведена доплата суми коштів у межах граничного розміру мікрогранту отримувача. У такому випадку отримувач вносить відповідні зміни до бізнес-плану, надсилає його на погодження до уповноваженого банку та до відповідного регіонального центру зайнятості.

У разі зміни цільового призначення коштів отримувач має звернутися до Державного центру зайнятості (ДЦЗ) з відповідною заявою викладеною в довільній формі з обґрунтування такої зміни. Комісія ДЦЗ на найближчому засіданні має розглянути заяву та повідомили отримувача про результати розгляду листом на електронну пошту. ДЦЗ також протягом п’яти робочих днів повідомлятиме уповноваженому банку про дозвіл на зміну цільового призначення коштів.

Крім цього, в постанову внесені зміни щодо перевірки ділової репутації позичальника, а саме – уточнені та деталізовані критерії для відмови у наданні гранту.

Як повідомлялося, з 1 липня в Україні стартувала програма "єРобота", одним з напрямків якої є надання мікрогрантів для створення власного бізнесу.

Перша програма в межах "єРобота" – це гранти до 250 тис. грн на будь-який мікробізнес. Друга – гранти до 8 млн грн на розширення та створення підприємств у сфері переробки. Також в межах проєкту можна отримати гранти на висадку нових садів (до 400 тис. грн за 1 га), побудову нових теплиць (до 7 млн грн), стартапи в ІТ, навчання новим навичкам у сфері інформаційних технологій.