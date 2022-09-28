Чистий продаж валюти Нацбанком у вересні зріс до максимуму за останні три місяці

Із початку вересня чистий продаж іноземної валюти Національним банком перевищив показники липня та серпня, проте залишається удвічі меншим за пікові значення у травні та червні 2022 року.

Про це повідомив голова Ради Нацбанку Богдан Данилишин у Facebook.

"Із початку вересня чистий продаж іноземної валюти Національним банком вже перевищив показники липня та серпня ($1,2 млрд та $1,3 млрд), проте залишається удвічі меншим від пікових значень у травні та червні 2022 року ($3,4 млрд та $4 млрд доларів США відповідно)", – зазначив він.

За його словами, ситуація на міжбанківському валютному ринку минулого тижня характеризувалася суттєвим зростанням попиту на іноземну валюту з боку клієнтів банків, що обумовило збільшення інтервенцій НБУ з продажу іноземної валюти для підтримання її пропозиції.

"Так, за минулий тиждень чистий продаж Національним банком іноземної валюти на ринку становив $738 млн, що на 44% більше, ніж за тиждень до цього", - зауважив Данилишин.

Купівля безготівкового долару США у банків, як і раніше, здійснюється за офіційним курсом, а його продаж банкам – за офіційним курсом, збільшеним на 1%.

Загалом за вісім місяців цього року НБУ придбав на ринку (у доларовому еквіваленті) $5,37 млрд, а продав – $19,73 млрд, внаслідок чого чисті інтервенції становили $14,36 млрд.