Чистий продаж валюти Нацбанком у вересні зріс до максимуму за останні три місяці
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Із початку вересня чистий продаж іноземної валюти Національним банком перевищив показники липня та серпня, проте залишається удвічі меншим за пікові значення у травні та червні 2022 року.
Про це повідомив голова Ради Нацбанку Богдан Данилишин у Facebook.
"Із початку вересня чистий продаж іноземної валюти Національним банком вже перевищив показники липня та серпня ($1,2 млрд та $1,3 млрд), проте залишається удвічі меншим від пікових значень у травні та червні 2022 року ($3,4 млрд та $4 млрд доларів США відповідно)", – зазначив він.
За його словами, ситуація на міжбанківському валютному ринку минулого тижня характеризувалася суттєвим зростанням попиту на іноземну валюту з боку клієнтів банків, що обумовило збільшення інтервенцій НБУ з продажу іноземної валюти для підтримання її пропозиції.
"Так, за минулий тиждень чистий продаж Національним банком іноземної валюти на ринку становив $738 млн, що на 44% більше, ніж за тиждень до цього", - зауважив Данилишин.
Купівля безготівкового долару США у банків, як і раніше, здійснюється за офіційним курсом, а його продаж банкам – за офіційним курсом, збільшеним на 1%.
Загалом за вісім місяців цього року НБУ придбав на ринку (у доларовому еквіваленті) $5,37 млрд, а продав – $19,73 млрд, внаслідок чого чисті інтервенції становили $14,36 млрд.
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