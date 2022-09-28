Apple відмовилась від збільшення виробництва нових iPhone через слабкий попит, – Bloomberg

Apple Inc. відмовляється від планів збільшити виробництво своїх нових моделей iPhone 14 внаслідок слабкого попиту.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела.

Компанія повідомила постачальникам, що більше не має наміру наполягати на збільшенні випуску iPhone 14 на 6 млн смартфонів у другому півріччі поточного року, зазначили співрозмовники агентства.

Натомість Apple планує виробити 90 млн смартфонів, майже стільки ж, скільки в другому півріччі попереднього року і на рівні прогнозу компанії, оприлюдненого цього літа.

Apple оновила прогнози виробництва напередодні презентації iPhone 14. Деякі постачальники компанії готувалися до зростання замовлень на девайси на 7%, зазначає Bloomberg.



Але як виявилося насправді, попит на нові моделі виявився обмеженим. Продажі iPhone у Китаї, найбільшому ринку смартфонів, знижуються останнім часом через економічний спад.

Замовлення iPhone 14 в країні в перші три місяці після надходження у продаж виявилися на 11% менше замовлень iPhone 13 у той же період минулого року, згідно з даними Jefferies.



Крім того, глобальний попит на електроніку пригнічений цього року через високу інфляцію, побоювання рецесії та перебої в ланцюжках поставок. Ринок смартфонів у 2022 році, як очікується, скоротиться на 6,5%, згідно з прогнозом IDC.



Тим часом джерела Bloomberg відзначили, що попит на більш дорогі моделі iPhone 14 Pro в деяких випадках вищий за попит на стартові версії. У зв'язку з цим один із постачальників компанії планує наголошувати на виробництві смартфона з більш дорогого сегменту.