Суд арештував літак Ан-140, який керівник авіакомпанії хотів віддати окупантам, – ДБР (оновлено)

Суд арештував літак, який директор підприємства цивільної авіації планував передати агресору після захоплення південних областей.

Як повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань (ДБР), під час обшуків на території, яку орендувало підприємство, правоохоронці виявили пасажирський літак АН-140-100. За оперативною інформацією, чоловік планував передати це повітряне судно загарбникам.

"Наразі на літак накладено арешт. В подальшому планується передача повітряного судна Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА)", – йдеться у повідомленні.

Встановили, що після повномасштабного вторгнення РФ, підозрюваний втік до тимчасово окупованого Криму, де почав співпрацювати з представниками держави-агресора. Бізнесмен планував налагодити авіабізнес й на окупованих територіях.

"При цьому він сподівався, що "руський мір" пошириться на всі південні та східні області України. Колаборант обіцяв керівнику окупаційної влади одного з тимчасово захоплених регіонів передати пасажирський літак АН-140-100, який на праві власності належить його компанії та перебуває на підконтрольній Україні території. Також підприємець запевнив, що домовиться з бізнес-партнерами про передачу ще трьох літаків компанії, які наразі перебувають на території РФ", – зазначають у ДБР.

Крім літака, під час обшуків в одному з офісів підприємства правоохоронці викрили працюючий колцентр, який перевіряється на можливий зв’язок з незаконною діяльністю. У нього вдома виявили предмети з радянською символікою, пропагандистські флаєри та газети рф.

Бізнесмену заочно повідомлено про підозру за колабораційну діяльність. Санкція статті передбачає покарання до 5 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

За даними Державіаслужби, єдиний Ан-140 у Держреєстрі цивільних повітряних суден України належить ПАТ "Мотор-Січ", акції якого наразі передані Фонду держмайна. Цей літак вказано у складі флоту авіакомпанії "Мотор Січ", керівником якої є Ігор Костюк.

Як повідомлялося, у 2019 році СБУ заявляла, що група компаній "Мотор Січ" протягом двох років фінансувала діяльність терористичної організації "ДНР".

Раніше журналісти з'ясували, що компанія "Мотор Січ" В'ячеслава Богуслаєва, незважаючи на заборону експорту військової техніки в РФ, продовжує постачати деталі для двигунів російській армії, працює в окупованому Криму та на Донбасі. Після 2017 року постачання йдуть через спорідненого боснійського посередника.