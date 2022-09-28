БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у Twitter БізнесЦензор у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
2449 відвідувачів онлайн
Новини Транспорт
1 052 3
акциз (223) бензин (1020) закон (1327) Зеленський (2227)

Зеленський підписав закон про повернення акцизів на бензин та дизпаливо

Новини БізнесЦензор Транспорт

авто,бензин,заправка,азс,дизтопливо

Президент Володимир Зеленський підписав закон 7668-д про внесення змін до розділу ХХ "Перехідні положення" Податкового кодексу України щодо ставок акцизного податку на період дії правового режиму воєнного, надзвичайного стану.

Про це свідчать дані на сайті парламенту.

Відповідно до закону, акциз на автогаз пропонується встановити на рівні 52 євро за 1000 літрів, а на бензин та дизпаливо – на рівні 100 євро за 1000 літрів. Наразі акцизи на паливо встановлені на рівні 0 євро за 1000 літрів. Водночас ПДВ на всі види палива залишається на рівні 7%.

Також законом передбачена пільга для Міноборони – на період воєнного та надзвичайного стану (але не пізніше 1 липня 2023 року) на пальне для потреб Збройних Сил акциз залишиться на рівні 0 євро за 1000 літрів.

Як повідомлялося, відповідний закон у другому читанні Верховна Рада ухвалила 21 вересня. 

Автор: Юлiя Недашківська
Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Це коли в світі, зокрема в ЄС, вимикають/призупиняють податки, збори, акцизи: загалом полегшують життя громадянину..
тупий офіс та некомпетентний. шмигаль. Гляньте на UK лишень бо..
показати весь коментар
28.09.2022 14:38 Відповісти
н-но, не розумнічайте! от як почнете по "7 млрд. в день втрачати", тоді і поговорите. Зеленський же говорив в своєму ще старому відосіку що "вони вміють тільки ділити і віднімати", тільки не сказав, що він про себе і ко так каже.
показати весь коментар
28.09.2022 18:28 Відповісти
НДС мало вам в налогах зежлобьё
показати весь коментар
28.09.2022 18:41 Відповісти
 
 