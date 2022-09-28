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ЄС може заборонити своїм громадянам обіймати керівні посади у російських держкомпаніях, – Bloomberg

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евросоюз

Європейський Союз розглядає пропозицію Німеччини заборонити громадянам ЄС займати високооплачувані посади в російських державних компаніях.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела, знайомі з цим питанням.

Зазначається, що ця пропозиція, якщо її офіційно представить Європейська комісія та підтримають усі країни-члени, "накине широку сітку" на громадян ЄС.

Як наслідок, це, ймовірно, зачепить колишнього канцлера Німеччини Ґерхарда Шредера, який є головою комітету акціонерів Nord Stream AG.

Забезпечувати дотримання обмеження мали б національні уряди. Запропонована заборона передбачатиме період поступового впровадження, зазначають джерела.

Як пише видання, ці пропозиції були висунуті до того, як "Газпром" у вівторок оголосив про пошкодження газопроводу "Північний потік" поблизу данських вод. Німеччина та інші заявили, що підозрюють диверсію. "Газпром" суттєво скоротив поставки до ЄС через технічні проблеми", – пише агентство.

У травні Шредер залишив посаду голови російської державної нафтової компанії "Роснєфть" після трьох місяців закликів до нього припинити зв’язки з президентом Росії Владіміром Путіним через війну в Україні.

Інші колишні лідери ЄС, зокрема Еско Ахо з Фінляндії та Крістіан Керн з Австрії, а також колишній прем’єр-міністр Франції Франсуа Фійон, вийшли з правління кількох російських компаній після вторгнення в Україну.

Як повідомлялося, у травні правляча коаліція в Бундестазі домовилася позбавити державного фінансування офіс колишнього федерального канцлера Німеччини Герхарда Шредера, який займає посади у кількох російських державних компаніях та відомий лобіюванням інтересів РФ.

Автор: Юлiя Недашківська
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