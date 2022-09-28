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Україна захопила більше ворожої техніки, ніж їй надали партнери, – Forbes. ІНФОГРАФІКА

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трофей

Із початку повномасштабного вторгнення Україна тільки за підтвердженими даними отримала як трофеї майже 400 танків, 700 одиниць бронетехніки та 170 артилерійських систем. Це більше, ніж постачали найбільші країни-партнери.

Про це повідомляє Forbes.

Зазначається, що під час контрнаступу ЗСУ на Харківщині, яке розпочалося 5 вересня, українські військові захопили російської техніки і зброї на суму понад $400 млн.

"Унаслідок жесту "доброї волі" і поспішного "перегрупування" Росія випередила США, Польщу і Британію за кількістю танків, броньованих машин і артилерійських систем, переданих Збройним силам України", – йдеться у матеріалі.

Десятки одиниць техніки були покинуті в абсолютно справному технічному стані або із незначними технічними несправностями.

За даними сайту Oryx, який здійснює оцінку втрат сторін за відео- і фото-підтвердженнями, ЗСУ отримали як трофеї на Харківщині 97 танків, 159 бойових броньованих машин, 55 артилерійських систем. Цієї зброї вистачить для формування цілої танкової бригади ЗСУ або до двох механізованих бригад.

Але очевидно, що не всі трофеї потрапили в об’єктив камер. Тож реальна кількість захопленої ворожої техніки може бути ще більшою.

Україна захопила більше ворожої техніки, ніж їй надали партнери, – Forbes 01

Загалом, за даними проєкту Oryx, з початку війни ЗСУ "затрофеїли" 387 російських танків.

Польща передала Україні до 230 танків Т-72 і близько 50-70 польської модернізації цих танків – РТ-91. Також Україні передала свої радянські танки Чехія, яка мала до 90 танків Т-72 на складах і ще 30 Т-72 на озброєнні. Точна кількість переданих танків невідома, але зазвичай фігурують цифри близько 70 одиниць.

Словенія пообіцяла Україні 28 старих танків M-55S (модернізація радянських Т-55) в обмін на 45 військових вантажівок від Німеччини.

Загалом же Україна захопила у Росії і отримала від партнерів близько 750 танків. Це майже стільки ж, скільки було на озброєнні ЗСУ на початок війни. За даними The Military Balance на 2021 рік, Україна мала 858 танків на озброєнні. Але це були переважно кращі танки – модернізовані Т-64.

Також з початку війни ЗСУ захопили понад 690 одиниць бронетехніки. Це більше, ніж Україна отримала від США.

За офіційними повідомленнями, Сполучені Штати передали Україні 200 БМП М113, 100 броньованих медичних машин, 40 броньованих машин М1224 MaxxPro і декілька сотень броньовиків HUMWEE.

Також Україна уклала контракт із Туреччиною на закупівлю 200 броньованих машин Kirpi. Іще 136 БМП М113 поставили спільно Данія, Австралія, Литва, Іспанія і Португалія.

Додатково Австралія і Британія надали близько 200 різних бронемашин. Також країни Східної Європи поставили близько 200 радянських БМП-1 і БТР-80 та їхніх модернізацій.

Загалом Україна отримала і захопила близько 2300 одиниць броньованої техніки. Це стільки ж, скільки перебувало на озброєнні ЗСУ на початок війни.

Крім того, Росія кинула на полі бою понад 167 артсистем. Майже третина з них – протягом останніх кількох тижнів українського контрнаступу.

Західні партнери передали Україні загалом близько 500 одиниць артилерії. Це як радянська техніка, яку постачали країни Східної Європи, так і натовські системи.

Наразі проти Росії застосовують близько 350 одиниць артилерії калібру НАТО. Точна кількість радянських систем невідома, адже боєприпасів до них залишається досить мало.

На початку війни Україна мала близько 1540 артилерійських систем на озброєнні. І втрати України в артилерії є найбільш відчутними.

Автор: Юлiя Недашківська
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Топ коментарі
+10
Заголовок конечно газетный )) На самом деле Украина захватила больше техники, чем прислал каждый из партнеров по отдельности, а не ВСЕ вместе. Но журналисты они такие, любят кричащие заголовки, а потом зрада.
И еще один момент, половина из захваченной технике нуждается в ремонте той или иной сложности, а партнеры поставляют нормальную, рабочую, так что сравнение еще более не корректно.
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28.09.2022 13:11
+5
Це Американська БМП М 113, у тебе якісь проблеми з аналізом побаченого чи як
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28.09.2022 12:47
+4
та де, прошу пана, ще й сто років не минуло, від останньой "фантастики", і влаштували би русскіє тут то саме, що влаштували тоді, як би не ЗСУ, як би не наші люди, і як би не наші союзники, які на відміну від русскіх історію знають. З такими сусідами це реальність нашого життя буде доки ми не станемо такими сильними, що вони тільки шипіти на нас зможуть як от зараз на США. І то не тільки в плані амрії, але й в плані економіки, і в плані політики. То ж утримувати олігархів, корупціонерів, всю ту наволоч ми просто не можемо собі такого позволити. Ось країни багатші за нас собі такого позволити не можуть. І власно тому вони і багатші.
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28.09.2022 18:54
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М113 -це БТР, а не БМП. Жодної БМП західного зразку ЗСУ не отримали.
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28.09.2022 12:39 Відповісти
Це Американська БМП М 113, у тебе якісь проблеми з аналізом побаченого чи як
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28.09.2022 12:47 Відповісти
Ти що, виключно по зображенню визначаєш що це БМП чи БТР? Це теж по- твоєму БМП?


У тебе якісь проблеми з мозком.
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28.09.2022 12:55 Відповісти
Спочатку ліки попий, а потім Гугл відкрий, як що тут не доходить.
У Гуглі спочатку напиши бмп, подивись, потім напиши бтр, щасти.
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28.09.2022 13:08 Відповісти
Для особливо "розумних" рекомендую прочитати - може хоч щось зрозумієш В чому різниця між БМП та БТР і чому ми плутаємось
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28.09.2022 13:28 Відповісти
Слухай диваний вояк, тут вже був одін ігорь Л, теж ******** калупатися у різному лайні,
не повторюй його долю.
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28.09.2022 13:34 Відповісти
Пливи услід за руським кораблем...
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28.09.2022 17:16 Відповісти
М113 это именно БТР по тактико-технических характеристикам.
APC (armored personnel carrier) - основная задача перевозка десанта.
А вот Бредли это именно БМП - IFV (infantry fighting vehicle) - может эффективно и достаточно мощно поддерживать огнем пушки десант в бою.
В настоящее время отличие БМП от БТР это даже не колеса-гусеницы, а именно наличие скорострельной пушки (огневая мощь). В этом смысла БТР-3, БТР-4 можно называть БМП.
Поскольку их вообружение не уступает БМП-1, БМП-2.
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28.09.2022 13:23 Відповісти
Блд, робити нічого чи що диваним воякам, і за це треба дякувати Заходу.
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28.09.2022 13:32 Відповісти
МТЛБ -артилерійський тягач
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28.09.2022 20:04 Відповісти
Це не БМП, це гусиничний плаваючий БТР М113, у нього слабша броня і озброєння чим у БМП.
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28.09.2022 13:22 Відповісти
Заголовок конечно газетный )) На самом деле Украина захватила больше техники, чем прислал каждый из партнеров по отдельности, а не ВСЕ вместе. Но журналисты они такие, любят кричащие заголовки, а потом зрада.
И еще один момент, половина из захваченной технике нуждается в ремонте той или иной сложности, а партнеры поставляют нормальную, рабочую, так что сравнение еще более не корректно.
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28.09.2022 13:11 Відповісти
Після кацапів техніка дійсно багато чого потребує.
Найкраще після Перемоги над кацапами всю совкову техніку включно з вантажівками,
за виключенням КРАЗів продати десь у Казахстан чи Киргизстан і користуватися західною технікою + будувати свою Українську, бо по великому рахунку радянська військова техніка це лайно.
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28.09.2022 13:38 Відповісти
Ну это если США решат полностью нас перевооружить за свой счёт...
Я сильно сомневаюсь, что они готовы нам дать 800 Абрамсов к примеру.
Или там 600 Бредли и 1200 М113... Но может и дадут, кто их знает.
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28.09.2022 13:49 Відповісти
повної дезинфекції перед тим, як корстуватися нею, точно потребує, хоч кварцем для початку, спиртом промити, на радіацію перевірити, може то та, що під Чорнобилєм стояла, хто зна, на ній не написано. А кацапи вони підступні і падлючі.
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28.09.2022 18:50 Відповісти
Слава Ісусу Христу!!! той, хто бундючно надимався й заявляв про демілітаризацію, попри свою волю мілітаризував того, кого хотів демілітаризувати. Який висновок? Не надимайся і не хвались. Бо ми йому зла не бажали, неодноразово попереджали.І ось тобі маєш! Бог посміявся з бундючного і зарозумілого. Тому забирайся з нашої землі без усіляких умов. до своєї москвосранії. Живіть там самі, а до нас і до інших народів і носа не потикай!
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28.09.2022 15:13 Відповісти
Україна стикнулась з такою печерною дикістю, яку інші народи могли тільки уявити хіба що тільки у сні чи видуманих химерах спотвореного розуму. Як виявилося - це реальність нашого життя. Примари підсвідомого - це справжня реальність. Фантастика стала дійсністю.
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28.09.2022 15:23 Відповісти
та де, прошу пана, ще й сто років не минуло, від останньой "фантастики", і влаштували би русскіє тут то саме, що влаштували тоді, як би не ЗСУ, як би не наші люди, і як би не наші союзники, які на відміну від русскіх історію знають. З такими сусідами це реальність нашого життя буде доки ми не станемо такими сильними, що вони тільки шипіти на нас зможуть як от зараз на США. І то не тільки в плані амрії, але й в плані економіки, і в плані політики. То ж утримувати олігархів, корупціонерів, всю ту наволоч ми просто не можемо собі такого позволити. Ось країни багатші за нас собі такого позволити не можуть. І власно тому вони і багатші.
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28.09.2022 18:54 Відповісти
Чомусь наш народ стидається говорити про те що олігархів і агентів кремля зі зрадниками треба вішати і вбивати. Воєний час саме для цього.
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28.09.2022 21:18 Відповісти
Це так,є вже багато чого,але є одне але,боєкомплект до тої техніки..Тому краще б отримувати зброю під стандарт НАТО.
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28.09.2022 15:47 Відповісти
Надо было внимательнее русским слушать своего фюрера 24.02. Когда он говорил о демилитаризации и денацификации, это касалось именно их а не Украины. Такой вот он коварный план плешивого
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29.09.2022 01:42 Відповісти
 
 