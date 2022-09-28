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Кабмін схвалив залучення 5 мільярдів євро позики від Євросоюзу

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ес,евросоюз,єс,євросоюз

Кабінет міністрів схвалив розпорядження про залучення позики від Європейського Союзу у розмірі 5 млрд євро.

Відповідний документ оприлюднили на Урядовому порталі.

"Схвалити залучення позики від ЄС відповідно до Меморандуму про взаєморозуміння між Україною як позичальником та Євросоюзом як кредитором і кредитної угоди між Україною як позичальником та НБУ як агентом позичальника та ЄС як кредитором (щодо отримання Україною виняткової макрофінансової допомоги Європейського Союзу у сумі до 5 млрд євро)", – йдеться у розпорядженні.

Як повідомлялося, 20 вересня Рада Євросоюзу офіційно ухвалила рішення щодо термінового виділення Україні 5 млрд євро макрофінансової допомоги для підтримки в умовах війни. Україна отримає кошти у формі довгострокових позик на пільгових умовах. 

За словами посла Німеччини в Україні Анки Фельдгузен, остання частина макрофінансової допомоги Євросоюзу для України у розмірі 3 млрд євро буде надана у вигляді грантів, а не позики.

Нагадаємо, 24 червня Євросоюз затвердив виділення Україні 9 млрд євро допомоги. Перший транш у розмірі 500 млн євро надійшов в Україну 1 серпня, другий – 2 серпня.

Автор: Юлiя Недашківська
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