"Нафтогаз" не відмовиться від арбітражу попри погрози "Газпрому", – Вітренко

НАК "Нафтогаз Україна" не збирається відмовлятися від арбітражного позову проти російського "Газпрому", попри погрози з боку останнього запровадити санкції.

Про це повідомив голова правління "Нафтогазу" Юрій Вітренко у Twitter.

За його словами, арбітраж ухвалить рішення незалежно від участі "Газпрому".

"За умовами контракту "Газпром" визнає право "Нафтогазу" передавати суперечки на арбітражний розгляд. Реалізація цього права "Нафтогазом" – це звичайне здійснення умов контракту, а не "недружній акт", – заявив він.

Вітренко долав, що "Нафтогаз" послався на форс-мажор щодо транзиту через пункт пропуску "Сохранівка", оскільки він контролюється російськими збройними силами, а натомість запропонував транзит через пункт пропуску "Суджа" без додаткових витрат.

У такий спосіб "Нафтогаз" надав необхідні послуги, але "Газпром" відмовився від них. Попри твердження "Газпрому", він не може покладатися на форс-мажорні обставини, на які посилається "Нафтогаз", щоб ухилитися від виконання своїх зобовʼязань щодо оплати.

Вітренко вважає, що запровадження санкцій Швейцарією та Швецією проти РФ за агресією проти України ніяк не впливає на неупередженість арбітражу.

Погрози "Газпрому" свідчать про "участь компанії в агресивній війні проти України та ставлять під загрозу міжнародний механізм мирного врегулювання суперечок, учасником якого є Росія згідно з Нью-Йоркською конвенцією 1958 року", наголошує Вітренко.

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Як повідомлялося, на початку вересня "Нафтогаз України" подав прохання про арбітраж до Міжнародного арбітражного суду при Міжнародній торгово-промисловій палаті в Парижі (Франція) щодо дій ПАТ "Газпром". Місцем проведення арбітражу стане Цюрих (Швейцарія).

Раніше голова правління "Нафтогазу" Юрій Вітренко.заявляв, що НАК може подати новий позов проти "Газпрому" в арбітраж, оскільки російський монополіст недоплачує за контрактом на транзит газу через Україну.

Він також зазначав, що невиконання "Газпромом" своїх договірних зобов'язань за контрактом на організацію транзиту газу тягне за собою порушення угоди про врегулювання, відповідно до якої НАК відмовився від претензій у розпочатому у 2018 році арбітражі на суму $12,2 млрд.

У травні Оператор ГТС через через втручання окупантів у роботу своїх об’єктів у зоні бойових дій припинив прийом газу з Росії у фізичній точці з’єднання "Сохранівка", яка забезпечувала близько третини транзиту російського газу в ЄС. При цьому Оператор ГТС вказував на можливість тимчасово перенести транзит газу з цієї точки на точку входу "Суджа".

Водночас у "Газпромі" заявили, що не вважають втрату "Оператором ГТС України" контролю над своїми об’єктами у зоні бойових дій підставою для оголошення форс-мажору і не буде перенаправляти обсяги газу на інший маршрут, запропонований українською стороною.

Відповідно до підписаного 20 грудня 2019 року міжурядового протоколу Україна-РФ-Єврокомісія, протягом 27-30 грудня було реалізовано пакетну угоду з виплатою "Газпромом" "Нафтогазу" $2,9 млрд за рішенням Стокгольмського арбітражу, відмовою сторін від існуючих позовів, та підписанням транзитної угоди на 5 років.



Договір між "Нафтогазом" та "Газпромом" на організацію транспортування, транспортну угоду між НАК та ОГТСУ, а також міжоператорську угоду між ОГТСУ та "Газпромом" було підписано 30 грудня 2019 року.



Контракт передбачає транзит у 2020 році щонайменше 65 млрд куб. м, у 2021-2024 роках – по 40 млрд куб. м. Оплата вищевказаних обсягів є гарантованою навіть у разі меншого прокачування через ГТС України.