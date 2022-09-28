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Новини Енергетика
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Єврокомісія запропонує обмежити ціни на російську нафту та зняти заборону на перевезення добрив, – Politico

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санкции

Єврокомісія 28 вересня запропонує країнам Євросоюзу новий пакет санкцій проти РФ, в якому зокрема передбачатиметься обмеження ціни на російську нафту. При цьому буде запропоновано пом’якшити низку старих санкцій.

Про це повідомляє Politico із посиланням на високопосадовців та дипломатів.

Зазначається, що судноплавним і страховим компаніям буде заборонено транспортувати або страхувати російську нафту, якщо ціна, за якою вона продається, перевищує певну межу. Цією межею буде ціна, за якою російська нафта зараз продається в Азії – приблизно на 30% дешевше за поточні ціни в Європі.

Такі ж санкції, як очікується, запровадять й інші союзники з G7, зокрема Велика Британія, де застраховано більшість танкерів. Ідея полягає в тому, що навіть якщо вони офіційно не підпишуться на обмеження, такі країни, як Китай та Індія, не мають стимулу платити за російську нафту більше.

Видання зауважує, що Кіпр і Греція довгий час були каменем спотикання у цьому питанні, оскільки їхні судноплавні галузі заробляють великі гроші на транспортуванні російської нафти.

У попередніх раундах санкцій Афіни, Нікосія та Валлетта (Мальта) виступали проти заходів, які стосуються нафтових танкерів. Однак, за словами співрозмовників видання, було узгоджено попереднє рішення, відповідно до якого Греція, Кіпр і Мальта отримають компенсацію.

Водночас, згідно з угодою, Євросоюз пом’якшить свої санкції, фактично скасувавши заборону на транспортування російських добрив, цементу та інших продуктів.

Автор: Юлiя Недашківська
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