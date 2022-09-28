Кабмін дозволив "Енергоатому" побудувати мережу швидкісних зарядок для електромобілів

Кабінет міністрів ухвалив розпорядження "Про створення державним підприємством "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" мережі швидкісних автомобільних електрозарядних станцій".

Як повідомляє пресслужба Міністерства енергетики, "Енергоатом" планує створити мережу зі 120 автомобільних електричних зарядних станцій: 40 – великої потужності (160+кВТ) та 80 – середньої потужності (60+ кВт) в обласних центрах та на основних автомагістралях України.

Створення мережі пропонується реалізувати впродовж двох років.

За словами міністра енергетики Германа Галущенка, через військову агресію РФ та спровоковану нею кризу на ринку пального спостерігається стрімке зростання попиту на електромобілі. Наразі в Україні кількість електрифікованих авто разом з "гібридами" становить понад 100 тисяч.

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При цьому, "Енергоатом" має значні резервні потужності для безпечного виробництва дешевої та чистої електроенергії.

"Створення національної інфраструктури зарядних станцій стане поштовхом не лише для поширення приватного електротранспорту, а й розвитку нових сервісів з використанням електромобілів, наприклад, у сфері доставки та логістики.

Водночас розвиток електротранспорту і супутньої інфраструктури – це зменшення залежності України від викопного палива, зниження рівня шкідливих викидів в атмосферу, покращення загального екологічної ситуації", – наголосив Галущенко.

За даними Міжнародного енергетичного агентства, продаж електромобілів у 2021 році досяг 6,6 млн. Водночас цьогоріч продаж електромобілів може досягти рекордного максимуму.