СБУ викрила ексзаступника міністра охорони здоров’я на оборудках під час створення реєстру донорів

Служба безпеки викрила ексзаступника міністра охорони здоров’я, чиї дії призвели до збитків держави на 2 млн грн та зашкодили створенню реєстру донорів – Єдиної державної інформаційної системи трансплантації органів та її інтегрування до систем іноземних держав та міжнародних організацій.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

За даними слідства, відповідно до програм реформування медичної галузі представники МОЗ мали запровадити електронний реєстр живих донорів стовбурових клітин. Гроші під запуск проєкту були надані у вигляді кредитних коштів від МБРР.

"Наприкінці 2018 року для впровадження заходів цифровізації заступник міністра укладає угоду з керівником однієї зі столичних ІТ-компаній. Згідно з підписаним документом підприємство отримало кошти на встановлення у відомстві програмного забезпечення для роботи відповідного реєстру донорів.

Утім підрядники не виконали договірних зобов’язань і не надали МОЗ необхідні технології. При цьому високопосадовець підписав акт приймання-передачі програмної продукції", – кажуть правоохоронці.

Результати експертиз СБУ підтвердили причетність колишнього топчиновника до незаконних дій. Серед іншого – підтверджено автентичність його підпису у фінансових документах.

Наразі за матеріалами СБУ слідчі ДБР повідомили колишньому високопосадовцю про підзору.

Триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин правопорушення і притягнення до відповідальності винних осіб.