Витік на газопроводах "Північний потік" є результатом навмисних дій, – Боррель (оновлено)
Новини БізнесЦензор Енергетика
Витоки на газопроводах "Північний потік" є результатом навмисної дії, ці інциденти не випадкові.
Про це заявив верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель.
"Європейський союз глибоко стурбований пошкодженням трубопроводів "Північний потік 1" та "Північний потік 2", що призвело до витоків у міжнародних водах Балтійського моря. Питання безпеки та захисту навколишнього середовища мають першорядне значення. Ці інциденти не випадкові і торкаються всіх нас", – йдеться у його заяві.
У ЄС повідомили, що вся доступна інформація вказує на те, що ці витоки є результатом навмисних дій.
"Ми підтримаємо будь-яке розслідування, спрямоване на отримання повної ясності про те, що сталося і чому, і зробимо подальші кроки для підвищення нашої стійкості в галузі енергетичної безпеки. Будь-яке навмисне порушення європейської енергетичної інфраструктури є абсолютно неприйнятним і зустрінеться рішучою та єдиною відповіддю", – наголосив Боррель.
Своєю чергою прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький звинуватив Росію в тому, що він назвав ймовірним "актом саботажу" щодо двох газопроводів, повідомляє Bloomberg.
За словами міністра економіки Німеччини Роберта Габека, ці вибухи означають, що мішенню стала критична інфраструктура в Європі.
Міністр оборони Данії Мортен Бодсков заявив місцевим ЗМІ, що може пройти до двох тижнів, перш ніж розпочнеться розслідування витоку з Nord Stream.
"Може пройти тиждень або 14 днів, перш ніж тиск у трубопроводах впаде настільки, щоб було достатньо спокійно, щоб щось побачити", – сказав він.
Глава НАТО Єнс Столтенберг обговорив з міністром оборони Данії саботаж на трубопроводах Nord Stream, наголосивши на необхідності захисту критичної інфраструктури.
Водночас речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що звинувачення Заходу в тому, що Росія могла вчити саботаж на газопроводах системи Nord Stream, є "абсурдними".
Як повідомлялось, на газопроводах "Північний потік-1" та "Північний потік-2" було виявлено три витоки газу. Йдеться про два витоки на "Північному потоці-1" та один витік на "Північному потоці-2". Витоки сталися на північний схід і південний схід від данського острова Борнхольм.
Пізніше оператор "Північного потоку" повідомив про руйнування, які відбулися в один день одночасно на трьох нитках морських газопроводів "Північний потік-1" та "Північний потік-2", та мають "безпрецедентний характер".
Водночас прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен не відкидає, що пошкодження "Північного потоку" могло стати результатом диверсії. Про це також повідомляють німецькі ЗМІ з посиланням на дані у спецслужбах ФРН.
Будь ласка, зачекайте...
але ЄС соромиться, чи боїться, я не знаю що саме, але скоріше друге, назвати чиї це дії.
Передане ФРН озброєння та обладнання з початку війни станом на 20 вересня:
30 зенітних самохідних установок «Gepard» із близько 6000 снарядами кал. 35-мм;
53 000 снарядів кал. 35-мм для ЗСУ «Gepard»;
4000 тренувальних снарядів для ЗСУ «Gepard»;
Радар виявлення артилерії COBRA;
54 бронетранспортери M113 з озброєнням (техніка з Данії, модернізація профінансована ФРН);
10 САУ «************** 2000» (спільний проєкт з Нідерландами);
10 500 артилерійських снарядів калібру 155-мм;
3000 артилерійських снарядів калібру 155-мм (1000 освітлювальних і 2000 димових);
3 реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) MARS ІІ з ************;
20 лазерних цілевказівників;
3000 протитанкових гранатометів Panzerfaust 3 (з 900 блоками керування);
14900 протитанкових мін (зокрема DM22 та DM31 - ред.);
500 переносних зенітних ракетних комплексів «Stinger»;
2700 переносних зенітних ракетних комплексів «Стріла»;
21,8 мільйона набоїв;
50 протибункерних ракет;
100 кулеметів MG-3 із 500 запасними стволами та затворами;
100 000 ручних гранат;
5300 зарядів вибухівки;
100 000 метрів детонаційного шнура і 100 000 детонаторів;
350 000 детонаторів;
10 протидронових гармат;
14 антидронових датчиків і «глушилок»;
100 автоматичних форсунок;
28 000 бойових шоломів;
15 піддонів військової форми;
280 автомобілів (вантажівки мікроавтобуси, позашляховики);
100 наметів;
12 електрогенераторів;
6 піддонів з матеріалами для знешкодження вибухонебезпечних предметів;
125 зорових труб;
1200 лікарняних ліжок;
18 піддонів медичного призначення, 60 хірургічних ліхтарів;
Захисний одяг, хірургічні маски;
10 000 спальних мішків;
600 захисних окулярів для стрільби;
1 радіочастотна система;
3000 польових телефонів з 5000 котушками польового шнура та транспортним обладнанням;
1 польовий госпіталь (спільний проєкт з Естонією);
353 окулярів нічного бачення;
4 електронні пристрої для боротьби з дронами;
165 біноклів;
Медичні засоби (включаючи рюкзаки, аптечки);
38 лазерних далекомірів;
Дизельне пальне та бензин (постачання триває);
10 тонн AdBlue;
500 одиниць пов'язок для зупинки кровотечі;
Запчастини до винищувачів МіГ-29;
30 бронемашин;
80 пікапів;
7944 переносних протитанкових засобів RGW 90 «Matador»;
6 мобільних комплексів РХБ-захисту HEP70 ABC;
10 HMMWV (8 з РЛС наземного спостереження 2 станції РЕБ проти дронів)*
3 броньовані евакуаційні машини Bergepanzer 2;*
7 станцій постановки завад;*
8 електронних пристроїв для боротьби з дронами;*
4 мобільні, дистанційно керовані та захищені пристрої для розмінування;*
8 мобільних наземних радарів і тепловізійних пристроїв;*
1 високочастотна система та обладнання;*
403 000 сухпайків;
67 рефрижераторів для медичних засобів.
У процесі підготовки до передачі (в тому числі у виробництві):
4 САУ «************** 2000» (PzH 2000);
2 реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) MARS ІІ з ************;
50 бронемашин Dingo типу MRAP;
«зимовий пакет» (зимова форма, генератори, намети та сухпайки)
запчастини до кулеметів М2;
167 000 патронів до вогнепальної зброї;
12 тягачів Oshkosh M1070 з тралами для танків;*
12 комунікаційних електронних сканерів/постановників перешкод;
польовий госпіталь (Role 2);*
20 ракетних установок калібру 70 мм на пікапах з 2000 ракетами;*
1592 снаряди 155-мм;*
255 високоточних 155-мм снарядів Vulcano;*
60 200 пострілів калібру 40-мм;*
6 навантажувачів;*
40 пристроїв розширення частотного діапазону для антидронових пристроїв;*
12 броньованих евакуаційних машин;*
30 MG3 для броньованих евакуаційних машин;*
10 (+ опційно ще 10) автономних надводних суден;*
14 сідельних тягачів та 14 напівпричепів;*
2 трактори (тягачі) та 4 причепи;
43 розвідувальних безпілотники;*
10 захищених транспортних засобів;*
1 пункт дезактивації транспортних засобів;
Система протиповітряної оборони IRIS-T SLM;*
100 000 аптечок;*
5032 переносних протитанкових засобів;
200 вантажівок;
24 антидронові системи;
16 броньованих танкових мостоукладачів «Biber» (Beaver) (6 мають передати у 2022р., 10 у 2023-му).
- мама, вы хотите жаренной рыбы ?
- да
- ну так идите и пожарьте
- у нас же нет рыбы
- Ну так сидите и не пи@дите !
Восьмий пакет санкцій, теж про це - ЄС готується зняти частину санкцій з Росії, але обмежити ціни на нафту: в Politico дізналися про деталі 8-го пакету.
Про це повідомляє Politico, посилаючись на високопоставлених єврочиновників та дипломатів. Так, за даними видання, згідно з угодою, ЄС фактично скасує заборону транспортування російських добрив, цементу та "іншої продукції" (який саме - не уточнюється), пише Обозреватель, інформує UAINFO.org.
"Це do ut des (з лат.,"Я даю для того, щоб і ти дав". - Ред.)", - пояснив таку пропозицію один з чиновників. Вірогідно, йдеться про те, щоб Росія не відмовилася від продовження "зернової угоди" про експорт у Чорному морі. А через Чорне море рф путіна і нафту експортує, і метали, і якойсь вздовж кордонів ЄС... так "дивно"
Досвід таких історій з 2014 підказує, що розслідування зайде в глухий кут))... бо за цим стоять БРУДНІ гроші. Цікаво, постачання важкого озброення Нато теж частина угоди? Це ж логічно - do ut des?
Формувати інформаційну політику і знову граблі, що там із історією в Литві? В результаті всі стурбованості за процесами, це як "хвіст керує собакою".