Витік на газопроводах "Північний потік" є результатом навмисних дій, – Боррель (оновлено)

Витоки на газопроводах "Північний потік" є результатом навмисної дії, ці інциденти не випадкові.

Про це заявив верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель.



"Європейський союз глибоко стурбований пошкодженням трубопроводів "Північний потік 1" та "Північний потік 2", що призвело до витоків у міжнародних водах Балтійського моря. Питання безпеки та захисту навколишнього середовища мають першорядне значення. Ці інциденти не випадкові і торкаються всіх нас", – йдеться у його заяві.



У ЄС повідомили, що вся доступна інформація вказує на те, що ці витоки є результатом навмисних дій.



"Ми підтримаємо будь-яке розслідування, спрямоване на отримання повної ясності про те, що сталося і чому, і зробимо подальші кроки для підвищення нашої стійкості в галузі енергетичної безпеки. Будь-яке навмисне порушення європейської енергетичної інфраструктури є абсолютно неприйнятним і зустрінеться рішучою та єдиною відповіддю", – наголосив Боррель.

Своєю чергою прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький звинуватив Росію в тому, що він назвав ймовірним "актом саботажу" щодо двох газопроводів, повідомляє Bloomberg.

За словами міністра економіки Німеччини Роберта Габека, ці вибухи означають, що мішенню стала критична інфраструктура в Європі.

Міністр оборони Данії Мортен Бодсков заявив місцевим ЗМІ, що може пройти до двох тижнів, перш ніж розпочнеться розслідування витоку з Nord Stream.

"Може пройти тиждень або 14 днів, перш ніж тиск у трубопроводах впаде настільки, щоб було достатньо спокійно, щоб щось побачити", – сказав він.

Глава НАТО Єнс Столтенберг обговорив з міністром оборони Данії саботаж на трубопроводах Nord Stream, наголосивши на необхідності захисту критичної інфраструктури.

Водночас речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що звинувачення Заходу в тому, що Росія могла вчити саботаж на газопроводах системи Nord Stream, є "абсурдними".

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Як повідомлялось, на газопроводах "Північний потік-1" та "Північний потік-2" було виявлено три витоки газу. Йдеться про два витоки на "Північному потоці-1" та один витік на "Північному потоці-2". Витоки сталися на північний схід і південний схід від данського острова Борнхольм.

Пізніше оператор "Північного потоку" повідомив про руйнування, які відбулися в один день одночасно на трьох нитках морських газопроводів "Північний потік-1" та "Північний потік-2", та мають "безпрецедентний характер".

Водночас прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен не відкидає, що пошкодження "Північного потоку" могло стати результатом диверсії. Про це також повідомляють німецькі ЗМІ з посиланням на дані у спецслужбах ФРН.