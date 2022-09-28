США готують новий пакет оборонної допомоги Україні на понад $1 мільярд, – Reuters

Сполучені Штати готують новий пакет озброєнь на $1,1 млрд для боротьби України з Росією, про який буде оголошено найближчим часом.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на офіційні особи США.

Чиновники сказали на умовах анонімності, що пакет буде оголошено найближчими днями.



Очікується, що кошти від Ініціативи сприяння безпеці Україні (USAI), виділені Конгресом, будуть використані для того, щоб дозволити адміністрації Байдена закуповувати зброю в промисловості, а не з наявних запасів зброї в США.



За словами джерела, пакет включатиме пускові системи HIMARS, супутні боєприпаси, різні типи систем боротьби з безпілотниками та радіолокаційні системи, а також запчастини, навчання та технічну підтримку.

Як повідомлялося, у середині вересня США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на $600 млн. До нового пакету увійшли додаткові снаряди для реактивних систем залпового вогню HIMARS та 36 тисяч боєприпасів для 105-міліметрових гарматних артилерійських знарядь.

Пакет допомоги також передбачає 1000 високоточних 155-міліметрових артилерійських снарядів та чотири протиартилерійські радари.

Крім того, Україна отримає чотири вантажівки та вісім причепів для перевезення важкої техніки, протибезпілотні повітряні системи, обладнання для розмінування, протипіхотні міни Claymore, підривні заряди, стрілецьку зброю та боєприпаси, прилади нічного бачення, зимову форму.

Загалом США виділили Україні близько $15,8 млрд допомоги в галузі безпеки з моменту початку роботи адміністрації Байдена, з них понад $15,1 млрд з початку вторгнення Росії 24 лютого.