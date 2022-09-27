"Газпром" погрожує припинити оплачувати транзит газу через Україну

Росія може запровадити санкції проти НАК "Нафтогаз України" через подачу нового позову в арбітраж проти "Газпрому", що стане підставою для російського монополіста припинити оплачувати транзит газу через Україну.

Про це повідомляється у поширеній пресслужбою російського монополіста заяві у відповідь на ініційований "Нафтогазом" арбітраж проти "Газпрому".

Згідно із заявою, "Газпром" відкидає всі вимоги "Нафтогазу України", що містяться у позові щодо транзиту російського газу до Європи і поінформував про це Секретаріат Міжнародного арбітражного суду (МАС) Міжнародної торгової палати та керівника "Нафтогазу".

Російська компанія вважає, що "Нафтогаз" відмовився забезпечувати транзит газу через ГВС "Сохранівка" без належних підстав.

"За угодою від 30 грудня 2019 року невиконання зобов'язань з його боку означає відсутність оплати навіть у разі заяви "Нафтогазу України" про форсмажор на території України", – стверджують у "Газпромі".

Водночас російська компанія зауважує, що в рамках укладеної за шведським правом угоди місцем вирішення спорів сторін вказано Цюріх у Швейцарії, однак влада Росії внесла Швецію та Швейцарію до переліку "недружніх" країн.

"Суттєво змінені обставини позбавляють "Газпром" фундаментального права на справедливий і неупереджений розгляд як у самому арбітражі, так і в державних судах за місцем його проведення", – йдеться у заяві.

Таким чином "Газпром" вважає подачу арбітражного позову "недружнім кроком" з боку "Нафтогазу".

"Подальші спроби "Нафтогазу України" домагатися розгляду спору у МАС можуть призвести до того, що російські органи державної влади мають усі підстави для введення щодо компанії "Нафтогаз України" санкційного режиму та включення до санкційного переліку осіб. На практиці це означатиме заборону для "Газпрому" виконувати перед санкційними особами зобов'язання щодо вчинених угод, включаючи здійснення фінансових операцій", – заявляє "Газпром".

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Як повідомлялося, на початку вересня "Нафтогаз України" подав прохання про арбітраж до Міжнародного арбітражного суду при Міжнародній торгово-промисловій палаті в Парижі (Франція) щодо дій ПАТ "Газпром". Місцем проведення арбітражу стане Цюрих (Швейцарія).

Раніше голова правління "Нафтогазу" Юрій Вітренко.заявляв, що НАК може подати новий позов проти "Газпрому" в арбітраж, оскільки російський монополіст недоплачує за контрактом на транзит газу через Україну.

Він також зазначав, що невиконання "Газпромом" своїх договірних зобов'язань за контрактом на організацію транзиту газу тягне за собою порушення угоди про врегулювання, відповідно до якої НАК відмовився від претензій у розпочатому у 2018 році арбітражі на суму $12,2 млрд.

У травні Оператор ГТС через через втручання окупантів у роботу своїх об’єктів у зоні бойових дій припинив прийом газу з Росії у фізичній точці з’єднання "Сохранівка", яка забезпечувала близько третини транзиту російського газу в ЄС. При цьому Оператор ГТС вказував на можливість тимчасово перенести транзит газу з цієї точки на точку входу "Суджа".

Водночас у "Газпромі" заявили, що не вважають втрату "Оператором ГТС України" контролю над своїми об’єктами у зоні бойових дій підставою для оголошення форс-мажору і не буде перенаправляти обсяги газу на інший маршрут, запропонований українською стороною.

Відповідно до підписаного 20 грудня 2019 року міжурядового протоколу Україна-РФ-Єврокомісія, протягом 27-30 грудня було реалізовано пакетну угоду з виплатою "Газпромом" "Нафтогазу" $2,9 млрд за рішенням Стокгольмського арбітражу, відмовою сторін від існуючих позовів, та підписанням транзитної угоди на 5 років.



Договір між "Нафтогазом" та "Газпромом" на організацію транспортування, транспортну угоду між НАК та ОГТСУ, а також міжоператорську угоду між ОГТСУ та "Газпромом" було підписано 30 грудня 2019 року.



Контракт передбачає транзит у 2020 році щонайменше 65 млрд куб. м, у 2021-2024 роках – по 40 млрд куб. м. Оплата вищевказаних обсягів є гарантованою навіть у разі меншого прокачування через ГТС України.