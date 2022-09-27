Meta виявила та відключила російську пропагандистську мережу, яка поширювала фейки про Україну

Розгалужена мережа дезінформації, що походить із Росії, намагалася використовувати сотні фейкових облікових записів у соціальних мережах і десятки фіктивних новинних веб-сайтів для поширення тез Кремля про вторгнення в Україну.

Про це йдеться в повідомленні материнської компанії Facebook – Meta, передає АР.

Компанія, яка володіє Facebook і Instagram, заявила, що виявила та відключила операцію, перш ніж вона змогла завоювати велику аудиторію. Тим не менш, Facebook заявила, що це був найбільший і найскладніший російський пропагандистський захід, виявлений із початку вторгнення Росії в Україну.

В операції брали участь понад 60 веб-сайтів, створених для імітації законних новинних сайтів, включно з газетою The Guardian у Великобританії та німецькою Der Spiegel. Однак замість справжніх новин, які повідомляли ці ЗМІ, фейкові сайти містили посилання на російську пропаганду та дезінформацію про Україну. Понад 1600 фейкових акаунтів у Facebook використовувалися для поширення пропаганди серед аудиторії в Німеччині, Італії, Франції, Великобританії та Україні.

Висновки підкреслили як обіцянку компаній соціальних мереж контролювати свої сайти, так і небезпеку, яку продовжує становити дезінформація.

Підроблені облікові записи в соціальних мережах потім використовували для поширення посилань на фейкові новини та інші проросійські пости та відео у Facebook та Instagram, а також на платформах, зокрема Telegram і Twitter. Мережа була активна протягом усього літа.

"Кілька разів контент операції поширювався на офіційних сторінках посольств Росії в Європі та Азії у Facebook", – заявив директор відділу запобігання загрозам Meta Девід Агранович.

"Я думаю, що це, мабуть, найбільша і найскладніша операція російського походження, яку ми зірвали з початку війни в Україні на початку цього року", – додав він.

Діяльність мережі першими помітили журналісти-розслідувачі в Німеччині. Коли Meta почала розслідування, виявилося, що автоматизовані системи Facebook уже видалили багато фальшивих облікових записів. Тисячі людей стежили за сторінками мережі Facebook, коли вони були деактивовані на початку цього року.

Дослідники сказали, що не можуть безпосередньо приписати мережу російському уряду. Але Агранович відзначив роль російських дипломатів і сказав, що операція ґрунтувалася на деякій складній тактиці, включно з використанням кількох мов і ретельно створених веб-сайтів-самозванців.

Із початку війни в лютому Кремль використовував онлайн-дезінформацію та теорії змови, щоб послабити міжнародну підтримку України. Групи, пов’язані з російським урядом, звинувачували Україну в організації нападів, звинувачували у війні безпідставні звинувачення в розробці біологічної зброї США та зображували українських біженців злочинцями та ґвалтівниками.