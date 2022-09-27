Мінфін розмістив військові облігації на 575 мільйонів

Міністерство фінансів на аукціонах з продажу військових облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), що відбулися 27 вересня, змогло залучити до держбюджету 574,99 млн грн (в еквіваленті).

Як свідчать дані Мінфіну, порівняно з попереднім аукціоном ставки за цінними паперами залишилися незмінними.

Зокрема, від продажу шестимісячних облігацій під 12% річних вдалося залучити 95,45 млн грн, а від розміщення річних ОВДП під 14% річних – лише 1,35 млн грн.

Водночас від продажу півторарічних облігацій під 16% річних надійшло 303,22 млн грн.

Крім того, Мінфін розмістив номіновані у доларах США річні ОВДП на $4,68 млн під 4,5% річних.

Як повідомлялося, минулого тижня Міністерство фінансів змогло залучити до держбюджету 717,88 млн грн, переважно завдяки розміщенню валютних облігацій.

13 вересня, Мінфін зміг залучити до держбюджету 1,45 млрд грн, переважно завдяки розміщенню облігацій у євро.

Водночас Національний банк України (НБУ) з початку вересня вже викупив "військові облігації" уряду за рахунок емісії гривні на 30 млрд грн.

Нацбанк неодноразово наголошував не необхідності підвищення дохідності за гривневими облігаціями Міністерства фінансів з метою збільшити обсяги ринкових запозичень, що дозволить зменшити обсяги купівлі військових ОВДП за рахунок емісії гривні. Однак Міністерство фінансів відмовляється суттєво підвищувати ставки за ОВДП.