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Новини ЕнергетикаКорупція
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Кабмін (7230) Коломойський (1725) Нафтогаз (3151) Укрнафта (772) дивіденди (425)

Верховний Суд дозволив "Укрнафті" не сплачувати державі дивіденди на 2,9 мільярда

Новини БізнесЦензор Енергетика Корупція

коломойский

Верховний Суд відмовився задовольнити касаційну скаргу Кабміну та залишив без змін рішення судів попередніх інстанцій, якими було задоволено позов "Укрнафти" до Кабміну та скасовано постанову уряду 364 від 24 квітня 2019 року про спрямування 90% від чистого прибутку компанії на виплату дивідендів за 2018 рік.

Відповідне рішення Верховний Суд ухвалив 21 вересня, повідомляє Finbalance.

Прибуток "Укрнафти" за 2018 рік становив 6,44 млрд грн. Таким чином, на виплату дивідендів мало бути спрямовано 5,8 млрд грн, з яких 2,9 млрд грн повинні були б надійти в держбюджет.

Однак через судові суперечки дивіденди державі виплачені не були, а у травні 2021 року акціонери "Укранафти" вирішили направити на виплату дивідендів за результатами 2018 року лише 1,93 млрд грн, що становить 30% чистого прибутку "Укрнафти" за вказаний рік.

Як повідомлялося, у червні 2019 року ПАТ "Укрнафта" через Окружний адмінсуд Києва скасувало постанову Кабінету міністрів про норматив відрахування чистого прибутку за 2018 рік на рівні 90%. 14 листопада 2019 року Шостий апеляційний адмінсуд залишив зазначене рішення без змін.

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За підсумками 2018 року чистий прибуток ПАТ "Укрнафта" склав 6,44 млрд грн. Згідно з рішенням Кабміну, "Укрнафта" мала спрямувати на дивіденди не менше 90% чистого прибутку за 2018 рік або 5,79 млрд грн, з яких до державного бюджету мало бути перераховано 2,9 млрд грн.

Крім того, у квітні 2021 року Верховний Суд вирішив залишити без змін рішення судів нижчих інстанцій, якими було залишено без розгляду позов заступника генпрокурора на користь Кабміну до "Укрнафти" про стягнення пені за несвоєчасно сплачені дивіденди у розмірі 1,5 млрд грн у 2011-2013 роках. Суд прийшов до висновку, що позов мав подавати не Кабмін, а "Нафтогаз", який відмовляється це робити.

Нагадаємо, власником 50%+1 акція "Укрнафти" є "Нафтогаз", міноритарними акціонерами компанії є структури Ігоря Коломойського та партнерів.

Автор: Михайло Орлюк
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Топ коментарі
+31
Бєня при цьому недомірку відривається на повну.
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27.09.2022 20:49
+23
Зебіли навибирали
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27.09.2022 21:03
+17
Циничные мрази ! Позорные пособники рашистов , обдирающие Украину истекающую кровью ‼️
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27.09.2022 22:11
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Бєня при цьому недомірку відривається на повну.
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27.09.2022 20:49 Відповісти
Хрещений батько Зелi не торкаэться навiть якщо заробляэ на смертях украиiнцiв.
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28.09.2022 10:06 Відповісти
Зебіли навибирали
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27.09.2022 21:03 Відповісти
оаск такий оаск...
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27.09.2022 21:24 Відповісти
Собирайте на каски дальше, а у Бени всё норм
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27.09.2022 22:00 Відповісти
Циничные мрази ! Позорные пособники рашистов , обдирающие Украину истекающую кровью ‼️
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27.09.2022 22:11 Відповісти
Выпустите Васю Голобородько с пулеметом, или чем он там "зажравшихся депутатов" в телевизоре стрелял!
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27.09.2022 22:16 Відповісти
Бени нужны деньги. А НАБУ зарплаты уменьшают. Оно и не удивительно если страной правят ВОРЫ
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27.09.2022 22:49 Відповісти
не... ну и кто тут самый хитрый еврей в мире?
не того назначили самым влиятельным... ой не того))))
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27.09.2022 23:09 Відповісти
Ни война, ни интегрированная антикорринфраструктура, ни какието моральные сантименты не помеха макрофинансовой коррупции
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27.09.2022 23:23 Відповісти
Ну це ми все знали ще з 2019 року, що таке буде(((
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27.09.2022 23:36 Відповісти
Для цього Вітренко і поставлений ЗеОПою керувати "Нафтогазом", щоб не робити
Бєні нєрви. Хоча сам керівник держкомпанії просить газового ленд-лізу. Ось такі ми бідні -
тому ви нам винні.
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28.09.2022 02:15 Відповісти

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28.09.2022 02:16 Відповісти
Як що Порох стане президентом Коломойша буде тікати з України першим чартером десь під Тель Авів.
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28.09.2022 02:18 Відповісти
Якщо кабмін виносить протизаконні постанови, які завідомо будуть скасовані, то це звичайна такі собі двоходовочка від Бєні. Чому не стягнути кошти у законний спосіб?!
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28.09.2022 06:41 Відповісти
цей гандон пархатий присмоктався до укрнафти . смокче й смокче бобло млрдами . а де наше набу . сбу . дбр ВР . куди дивиться президент . чому пархатого беню не можна забрати вид укрнафти . мабуть там пасеться не один пархатий беня . а чому цю справу . позов уряд не подав до ЛОНДОНСЬКОГО АРБИТРАЖУ . а де наш антикорупцийный суд та прокурор .........
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28.09.2022 06:58 Відповісти
Проржали державу в 2019
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28.09.2022 09:50 Відповісти
"... у травні 2021 року акціонери "Укранафти" вирішили направити на виплату дивідендів за результатами 2018 року лише 1,93 млрд грн, що становить 30% чистого прибутку "Укрнафти" за вказаний рік." - Хто такі акціонери? - державна компанія "Нафтогаз" - 50%+1 має контрольний пакет. Тобто Кабінет Міністрів судиться з своєю ж компанією. Абсурд? - Абсурд.
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28.09.2022 08:10 Відповісти
Чому це й ібанийоманськийкнур продовжує своє існування за рахунок життів українців ???Нас зовсім не цікавлять йогопідлеглість кремлівській мафії та зобов"язання перед януковичем (хитрийжид сів набутилку в Омані) так само як і його одоробало...
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28.09.2022 08:37 Відповісти
якщо мова про гроші державі з беніних компаній
то бені можна все
взагалі, друзям моні можна все....
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28.09.2022 09:27 Відповісти
При Порошенку награбоване коломойським поверталось до ГРОМАДЯН,ДО ДЕРЖАВИ,а з приходом зеленої чуми все навпаки. А 73% так мріяли і в подальшому пить,їсти і сміяться Смійтесь тепер на кутні барани.
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28.09.2022 10:07 Відповісти
На превеликий жаль після нашої Перемоги над московитами в Україні буде ще одна війна, - але вже проти ворога внутрішнього. Хто цей ворог? Корумповані "судді", "прокурори", "правоохоронці", "держслужбовці", "олігархи", значна частина "народних" депутатів та інші "колокоритні"... "Щось" мені підказує, що вона буде такою ж само кровавою, як і зараз, - хіба що ракети та "арта" не будуть задіяні. Чому так стверджую? Тому як переважна більшість людей, які зараз виживуть у цій війні, вже НЕ СХОЧУТЬ далі жити в країні, де до влади весь час приходять лише МОРАЛЬНІ ПОТВОРИ, які замість зміцнення обороноздатності країни і її Армії лише їх знищують на користь московії, а замість покращення життя "пересічних" громадян "тупо" грабують їхні гроші, аби потім в разі небезпеки для країни у перші ж дні валізами (!!!) вивезти за кордон валюту за допомогою корумпованих митників! Як вона буде йти? А як військові ЗСУ "покарали" не так давно хабарників - "мусорів" на Харківщині (але тоді їх пожаліли і не вбили, чого в майбутній війні вже не буде), як зараз вмирають колаборанти на окупованих територіях? Ось так і будуть в майбутньому вмирати вже "наші кращі"... Тому як СЛАВА УКРАЇНІ!!! СМЕРТЬ її ВОРОГАМ!!!
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28.09.2022 10:39 Відповісти
е
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28.09.2022 13:29 Відповісти
Чому це й ібанийоманськийкнур продовжує своє існування за рахунок життів українців ???Нас зовсім не цікавлять йогопідлеглість кремлівській мафії та зобов"язання перед януковичем (хитрийжидкаламой сів напляшку в Омані) так само як і його одоробало.
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28.09.2022 11:01 Відповісти
Нагадайте мені хто там "найвпливовіший єврей світу"?
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28.09.2022 11:35 Відповісти
Очікувано! Бабломойське керування((((
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28.09.2022 12:10 Відповісти
Але найбільше дивує те,що більшість українців продовжує захищати і хвалити владу,яка на них наживається.Влада,яка продовжує красти,незважаючи на війну.Наші воїни за свої гроші купують форму і взуття,і навіть їжу.А люди скидаються на тепловізори,безпілотники і інше.
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28.09.2022 12:24 Відповісти
Тобто громадянам податки, акцизи, а бабуся бєня дуже бідний…
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28.09.2022 13:31 Відповісти
 
 