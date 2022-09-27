МВФ може запустити нову програму співпраці з Україною з наступного року, – Шмигаль

Україна має домовленість із Міжнародним валютним фондом про початок роботи над новою спеціальною програмою. Так, місія МВФ розпочне роботу вже в жовтні цього року.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду 27 вересня, повідомляє пресслужба уряду.

"Дуже важливі розмови були з керівником МВФ Крісталіною Георгієвою та керівництвом Світового банку паном Тротсенбургом та пані Б’єрде. Фактично це дві найбільші міжнародні фінансові організації. І ми маємо запевнення, що вони продовжать підтримувати Україну. Зокрема, з МВФ маємо домовленість про початок роботи над новою спеціальною програмою. Очікуємо, що місія по Україні розпочне роботу вже в жовтні цього року, а програма (розпочнеться, – ред.) наступного року", – сказав Шмигаль.

Він додав, що цього ж року Україна сподівається отримати від МВФ загалом $2,8 млрд.

Шмигаль також зазначив, що питання фінансової допомоги було обговорено і з новою прем’єркою Великої Британії Ліз Трасс.

"Україна отримає від Британії $500 млн на закупівлю газу, що ще більше посилить нашу стійкість на цей опалювальний сезон", – зауважив Шмигаль.

Він також наголосив, що з західними партнерами Україна проговорює й план відбудови країни та порушує питання ресурсів, які необхідні для якісної реалізації цього плану.

"До $500 млрд російських активів заморожено на Заході. Ми лобіюємо прийняття нової міжнародної угоди та зміни національних законодавств партнерів, аби саме російські конфісковані кошти стали основним ресурсом нашої відбудови та європейської трансформації", – підкреслив прем’єр-міністр.

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У середині вересня повідомлялося, що протягом наступних тижнів місія Міжнародного валютного фонду обговорюватиме нову програму з економічною групою України.

Як повідомлялось, на початку серпня Україна подала офіційну пропозицію Міжнародному валютному фонду про започаткування нової спеціальної програми фінансування.

Голова Нацбанку Кирило Шевченко раніше зазначав, Україна хоче до кінця року укласти угоду з МВФ на суму $15-20 млрд на термін до двох-трьох років у формі угоди Stand-by (SBA) або механізму розширеного фінансування (EFF).Така програма може стати другою за величиною позикою від МВФ після Аргентини.

Шевченко зазначив, що нова програма має передбачати заходи, які допоможуть стабілізувати економіку. Це могло б забезпечити повернення до довоєнних умов, зокрема гнучкого обмінного курсу, відсутності обмежень на валютному ринку, зменшення непрацюючих кредитів у банківському секторі та збалансованої фіскальної політики.

У березні МВФ схвалив екстрене фінансування України в розмірі $1,4 млрд у межах інструменту RFI, щоб допомогти задовольнити термінові потреби у видатках і пом’якшити наслідки війни.