Кабмін дозволив передавати конфісковане майно ДСНС
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Кабінет міністрів дозволив передавати конфісковане майно до сфери управління Державною службою з надзвичайних ситуацій.
Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.
Відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду 27 вересня.
"Уточнено перелік органів, до сфери управління яких може бути передане конфісковане майно для здійснення заходів із забезпечення національної безпеки й оборони у зв’язку з військовою агресією РФ проти України та цивільного захисту населення в умовах воєнного стану, шляхом доповнення такого переліку Державною службою України з надзвичайних ситуацій", – написав Мельничук.
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А тоді давайте розподіляти конфіскат між всіма міністерствами шляхом жеребкування. При наймні буде справедливо, щоб всім потроху дісталося на безбідну старість.