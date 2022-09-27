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"Укрзалізниця" анонсувала відмову від рулонного туалетного паперу і рідкого мила у поїздах

Новини БізнесЦензор Транспорт

туалет,диарея

"Укрзалізниця" планує перехід до нових стандартів екіпірування поїздів, який передбачає відмову від рулонного туалетного паперу та рідкого мила.

Як повідомляє пресслужба компанії, новий стандарт екіпірування поїздів вже тестувався протягом місяця на окремих рейсах та отримав позитивні відгуки від пасажирів.

"Наприклад, рулонний туалетний папір планується замінити на листовий в нових диспенсерах: таке рішення дасть змогу зекономити близько 2 млн гривень на рік і водночас запропонувати пасажирам більш якісну продукцію", – зазначається у повідомленні.

Крім того, рідке мило у поїздах планується замінити на гігієнічну піну.

Укрзалізниця анонсувала відмову від рулонного туалетного паперу і рідкого мила у поїздах 01

Укрзалізниця анонсувала відмову від рулонного туалетного паперу і рідкого мила у поїздах 02

"Перехід на нові стандарти екіпірування дозволить заощадити на ключових позиціях, водночас запропонувавши сучасні гігієнічні рішення", – запевняють в "Укрзалізниці".

Наразі компанія готується до процедури закупівлі нових диспенсерів та комплектуючих через Prozorro та запрошує виробників та постачальників гігієнічної продукції до обговорення пропозицій.

Автор: Михайло Орлюк
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Нові стандарти????
Це не про УЗ.
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27.09.2022 21:06 Відповісти
Попередня закупівля - ось ключовий момент! Скільки той тримач прослугує нікого не цікавить.
А другий - маніпулювання цифрами, за рейс на вагон чотири рулонах може бути, та й мило з піною підігнали цифри. Кладіть тверде мило і буде ще дешевше!
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28.09.2022 08:00 Відповісти
Интересна цена закупки новых диспенсеров. 2 ляма сэкономят, 22 смародерят.
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28.09.2022 08:40 Відповісти
 
 