Fitch спрогнозував падіння продажів продукції "Метінвеста" Ахметова у 2 рази

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підтвердило довгостроковий рейтинг дефолту емітента (РДЕ) в іноземній та національній валютах та пріоритетний незабезпечений рейтинг групи "Метінвест" на рівні на рівні "ССС", рейтинг відновлення – "RR4".

Про це йдеться в повідомленні агентства, передає Інтерфакс-Україна.

"Рейтинги "Метінвесту" відображають наявність у компанії достатнього фінансування протягом наступних шести місяців, чому сприяють генерування грошових потоків за рахунок міжнародної бази активів, невелика кількість суттєвих короткострокових термінів погашення та існуюча грошова позиція. Це також відображає підвищений операційний ризик для компанії після військового вторгнення Росії до України, включно з окупацією чи пошкодженням деяких її активів, а також серйозні логістичні обмеження", – пояснюється в повідомленні.

При цьому наголошується, що близько третини EBITDA компанії у 2022 році генеруватиметься її міжнародними активами.

"Рейтинг "CCC" відображає підвищені операційні та фінансові ризики "Метінвесту". Ferrexpo plc має більш високий рейтинг "CCC+" через відсутність фінансового боргу. Бізнес-профіль "Метінвесту" виграє від видобувних активів за межами України, підтримуючи його рейтинг вище Interpipe Holdings plc (CCC-), активи яких повністю зосереджені в Україні", – пояснює агентство.

Аналітики прогнозують, що обсяги продажів "Метінвесту" становитимуть близько 50% від рівня 2022 року з поступовим відновленням у період з 2023 по 2025 роки.

Крім того, експерти припускають, що "Метінвест" вважатиметься чинною компанією в разі банкрутства й буде реорганізована, але не ліквідована.

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На думку аналітиків, у "Метінвесту" обмежена ліквідність: компанія тримає більшу частину наявних коштів у офшорних зонах. Компанія продовжує генерувати значні грошові потоки на своїх вугільних активах у США, а також на своїх сталеливарних заводах у Європі, а також на залізорудних та сталеливарних активах в Україні. Це допомогло компенсувати відтік оборотного капіталу за останні місяці.

"Метінвест" має незначні майбутні погашення у 2022 році: його наступний суттєвий термін погашення становить $176 млн, що підлягає погашенню у квітні 2023 року у зв'язку з погашенням його облігацій.

Як повідомляв генеральний директор "Метінвесту" Юрій Риженков, компанія обслуговує свої кредитні зобов'язання, в тому числі і щодо єврооблігацій, і має намір продовжувати це робити і в майбутньому.

Як повідомлялося, раніше Риженков повідомляв, що група "Метінвест" відновить інвестиції в нові українські активи лише після війни.

"Метінвест" є вертикально інтегрованою групою з видобувних та металургійних підприємств. Його підприємства розташовані в Україні – у Донецькій, Луганській, Запорізькій та Дніпропетровській областях, у країнах Європи. Зокрема, у Болгарії знаходиться завод Promet Steel потужністю 500 тис. тонн металопрокату на рік, в Італії – Metinvest Trametal та Ferriera Valsider сумарною потужністю 1,2 млн тонн на рік. У Великій Британії компанії належить завод Spartan UK, який може випускати 200 тис. тонн сталевого прокату на рік.

Основними акціонерами холдингу є група "СКМ" (71,24%) Ріната Ахметова та "Смарт-Холдинг" (23,76%) Вадима Новинського.