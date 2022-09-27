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Кабмін (7230) продаж (1787) бурштин (87)

Кабмін почне продавати бурштин з державного фонду

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Кабінет міністрів на засіданні у вівторок, 27 вересня, затвердив Порядок продажу бурштину з Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння України.

Про це представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив у Telegram.

Згідно з рішенням уряду, продаж бурштину здійснюватиметься на аукціоні в електронній торговій системі.

До Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння зараховуються дорогоцінні метали і дорогоцінне каміння, закуплені за рахунок коштів державного бюджету, а також конфісковані відповідними органами згідно з законодавством України.

Автор: Михайло Орлюк
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