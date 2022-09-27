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Кабмін зобов’язав органи влади погоджувати свої витрати з Мінфіном

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бюджет

Кабінет міністрів зобов’язав міністерства та інші органи виконавчої влади погоджувати з Міністерством фінансів свої нормативно-правові акти, пов’язані з надходженнями або витратами держбюджету.

Про це представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив у Telegram.

Він уточнив, що відповідні зміни внесено до Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади.

Крім того, уряд зобов'язав погоджувати з Мінфіном рішення про передачу коштів між місцевими бюджетами. Відповідні зміни внесено до постанови №252 від 11 березня 2022 року "Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану".

Це положення поширюється на виконавчі комітети місцевих рад, місцеві державні адміністрації, військово-цивільні адміністрації або військові адміністрації під час введення правового режиму воєнного стану.

Автор: Михайло Орлюк
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Нехай про хабарі також звітують, чи декларації поверніть
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27.09.2022 20:05 Відповісти
У відділку поліції Чернігова направляють на те щоб носити хабарі. Відділ юстиції телефонує щоб отримати, поліція відмовляється фіксувати. Відкривається замовна справа яку розглядає суддя Логвіна, надсилають своїх адвокатів Радченка та Сансо Панчоса щоб допомогти порішати. Ну не кінчені?
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27.09.2022 20:08 Відповісти
 
 