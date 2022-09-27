Кабмін зобов’язав органи влади погоджувати свої витрати з Мінфіном

Кабінет міністрів зобов’язав міністерства та інші органи виконавчої влади погоджувати з Міністерством фінансів свої нормативно-правові акти, пов’язані з надходженнями або витратами держбюджету.

Про це представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив у Telegram.

Він уточнив, що відповідні зміни внесено до Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади.

Крім того, уряд зобов'язав погоджувати з Мінфіном рішення про передачу коштів між місцевими бюджетами. Відповідні зміни внесено до постанови №252 від 11 березня 2022 року "Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану".

Це положення поширюється на виконавчі комітети місцевих рад, місцеві державні адміністрації, військово-цивільні адміністрації або військові адміністрації під час введення правового режиму воєнного стану.