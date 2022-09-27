Україна вийшла з угоди про повітряне сполучення із Сирією

Кабінет міністрів припинив дію угоди між урядами України та Сирії про повітряне сполучення.

Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду 27 вересня.

"Припинено дію Угоди між урядом України та урядом Сирійської Арабської Республіки про повітряне сполучення, вчиненої 2 квітня 1993 року в Києві", – написав Мельничук.