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Україна вийшла з угоди про повітряне сполучення із Сирією
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Кабінет міністрів припинив дію угоди між урядами України та Сирії про повітряне сполучення.
Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.
Відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду 27 вересня.
"Припинено дію Угоди між урядом України та урядом Сирійської Арабської Республіки про повітряне сполучення, вчиненої 2 квітня 1993 року в Києві", – написав Мельничук.
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