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Україна вийшла з угоди про повітряне сполучення із Сирією

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сирія

Кабінет міністрів припинив дію угоди між урядами України та Сирії про повітряне сполучення.

Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду 27 вересня.

"Припинено дію Угоди між урядом України та урядом Сирійської Арабської Республіки про повітряне сполучення, вчиненої 2 квітня 1993 року в Києві", – написав Мельничук.

Автор: Галина Ялівець
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