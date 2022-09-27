Україна повністю заборонила експорт товарів у Росію

Кабінет міністрів України прийняв постанову "Про заборону вивезення товарів з України на митну територію Російської Федерації".

Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні 27 вересня.

Постановою передбачається заборонити вивезення за межі митної території України товарів за зовнішньоекономічними контрактами, торговельною або країною призначення яких є Російська Федерація. Постанова буде діяти до дня припинення або скасування воєнного стану та припинення застосування РФ недружніх дій проти України.

"Ми продовжуємо санкційний тиск проти РФ. Ця постанова – ще один з багатьох інструментів економічного впливу. Розуміємо, що санкції – це засіб не лише реагування на військову загрозу, а й упередження агресії в майбутньому. Хочу констатувати, що з початку війни експорт товарів до РФ де-факто було зупинено. Тепер це закріплено і на правовому рівні", – заявила перша віцепрем’єр-міністерка, міністерка економіки Юлія Свириденко.

За прогнозами уряду таке рішення не буде мати негативних економічних наслідків, адже, за даними статистики, за період з березня по червень 2022 року експорт українських товарів на територію рф склав всього $4,2 млн. Переважно це була продукція з чорних металів на суму $4,19 млн і хімічна продукція на $57,2 тис. Для порівняння: тільки в січні 2022 року українскі підприємства експортувало до РФ товарів на $250 млн.

Крім того, ембарго на експорт допоможе українським компаніям, що мали контрактні зобов’язання перед суб’єктами РФ, встановити юридичну чіткість у питанні невиконання контрактів. І тепер вони зможуть сконцентрувати активність на інших ринках.