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Кабмін (7230) ТЕЦ (330) Харків (654) Харківщина (212)

Кабмін виділив 70 мільйонів на відновлення харківської ТЕЦ-3

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ода,харків

Кабінет міністрів на засіданні у вівторок, 27 вересня, виділив 70 мільйонів гривень Міністерству розвитку громад та територій для фінансування відбудови пошкодженої філії "Теплоелектроцентраль-3" комунального підприємства "Харківські теплові мережі".

Про це представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив у Telegram.

Загалом у централізованій системі Харкова функціонують дві теплоелектроцентралі – "Харківська ТЕЦ-5" та "Теплоелектроцентраль-3". На ТЕЦ-3 і ТЕЦ-5 припадає до 20% і до 26% виробництва теплової енергії у місті відповідно.

На балансі КП "Харківські теплові мережі" перебуває ТЕЦ-3. По ній було завдано ракетного удару на початку серпня, попередньо збитки оцінювалися в 60 млн грн. 11 вересня повідомлялося про удари російських військових по Харківській ТЕЦ-5.

Як повідомлялося, 14 вересня Кабмін виділив з резервного фонду державного бюджету 400 млн грн для Харківської обласної військової адміністрації на ліквідацію наслідків бойових дій та відновлення інфраструктури населених пунктів Харківської області.

Автор: Михайло Орлюк
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