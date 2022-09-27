Кабмін виділив 70 мільйонів на відновлення харківської ТЕЦ-3

Кабінет міністрів на засіданні у вівторок, 27 вересня, виділив 70 мільйонів гривень Міністерству розвитку громад та територій для фінансування відбудови пошкодженої філії "Теплоелектроцентраль-3" комунального підприємства "Харківські теплові мережі".

Про це представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив у Telegram.

Загалом у централізованій системі Харкова функціонують дві теплоелектроцентралі – "Харківська ТЕЦ-5" та "Теплоелектроцентраль-3". На ТЕЦ-3 і ТЕЦ-5 припадає до 20% і до 26% виробництва теплової енергії у місті відповідно.

На балансі КП "Харківські теплові мережі" перебуває ТЕЦ-3. По ній було завдано ракетного удару на початку серпня, попередньо збитки оцінювалися в 60 млн грн. 11 вересня повідомлялося про удари російських військових по Харківській ТЕЦ-5.

Як повідомлялося, 14 вересня Кабмін виділив з резервного фонду державного бюджету 400 млн грн для Харківської обласної військової адміністрації на ліквідацію наслідків бойових дій та відновлення інфраструктури населених пунктів Харківської області.