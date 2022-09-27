БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у Twitter БізнесЦензор у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
665 відвідувачів онлайн
Новини Енергетика
9 059 41
газ (7456) газопровід (1146) Газпром (2406) Данія (208) Північний потік (1061)

Збройні сили Данії оприлюднили фото і відео з місця аварії на обох "Північних потоках"

Новини БізнесЦензор Енергетика

північний

Збройні сили Данії (Forsvaret) оприлюднили фото та відео з місця витоку газу з російських газопроводів "Північний потік" та "Північний потік-2".

Про це повідомляється на офіційній сторінці оборонного відомства у мережі Twitter.

Згідно із повідомленням, фрегат Absalon і екологічне судно Gunnar Thorson прямують для проведення моніторингу вод у в зонах безпеки поблизу витоків газу. До спостереження також планується залучити вертольоти.

Водночас Збройні сили Данії не надають жодних коментарів щодо інциденту.

Також оприлюднено фото з місць витоку газу в Балтійському морі, зроблені з бойового літака F-16.

Збройні сили Данії оприлюднили фото і відео з місця аварії на обох Північних потоках 01

Збройні сили Данії оприлюднили фото і відео з місця аварії на обох Північних потоках 02

Збройні сили Данії оприлюднили фото і відео з місця аварії на обох Північних потоках 03

Як повідомлялося, раніше Міністерство клімату, енергетики та постачання підтвердило, що на газопроводах "Північний потік-1" та "Північний потік-2" було виявлено три витоки газу. Йдеться про два витоки на "Північному потоці-1" та один витік на "Північному потоці-2". Витоки сталися на північний схід і південний схід від данського острова Борнхольм.

Пізніше оператор "Північного потоку" повідомив про руйнування, які відбулися в один день одночасно на трьох нитках морських газопроводів "Північний потік-1" та "Північний потік-2", та мають "безпрецедентний характер".

Водночас прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен не відкидає, що пошкодження "Північного потоку" могло стати результатом диверсії. Про це також повідомляють німецькі ЗМІ з посиланням на дані у спецслужбах ФРН.

Автор: Михайло Орлюк
Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Топ коментарі
+15
И это, киньте кто-то спичку туда
показати весь коментар
27.09.2022 16:54
+11
Только не нужно ничего ремонтировать, ок?
показати весь коментар
27.09.2022 16:53
+9
чтобы не отвечать за непоставку газа в европу по контрактам. а так - форс мажор.
показати весь коментар
27.09.2022 19:00
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Діверсія однозначно. Таких співпадінь бути не може. Але хто це зробив і з якою метою?
показати весь коментар
27.09.2022 16:50 Відповісти
Ну з якою метою кацапи просто спалювали газ? Тепер просто в море випускають щоб не палити
показати весь коментар
27.09.2022 17:50 Відповісти
Ну дебилы, честное слово, несколько европейских сейсмических станций зарегистрировали толчки, как бы от взрывов, и в это время в небе в этом квадрате был зафиксирован российский военный самолет, который специально предназначен для поддержания связи с подводным флотом. И в это время они подрывают газопроводы, дебилы..
А обследование трубопроводов подводными роботами сразу определит что, кто и как..
показати весь коментар
27.09.2022 19:11 Відповісти
чтобы не отвечать за непоставку газа в европу по контрактам. а так - форс мажор.
показати весь коментар
27.09.2022 19:00 Відповісти
Ну, хтось за щось тихенько качав газ по Північному потоку-2. Думали ніхто не бачить. А їм за це і Північний потік-1 відрізали.
показати весь коментар
27.09.2022 22:02 Відповісти
Только не нужно ничего ремонтировать, ок?
показати весь коментар
27.09.2022 16:53 Відповісти
И это, киньте кто-то спичку туда
показати весь коментар
27.09.2022 16:54 Відповісти
"а синички взяли спички, к морю синему пошли, море синее зажгли" ))) синички это вам не снегири! )))
показати весь коментар
27.09.2022 21:17 Відповісти
их невозможно ремонтировать в принципе
показати весь коментар
27.09.2022 17:30 Відповісти
Пишуть що - коли труба наповниться водою , то їй вже - амінь . .
показати весь коментар
27.09.2022 17:49 Відповісти
вряд-ли, а то бы не тянули нитку, всегда найдется, кому выгодна авария и если ремонту не подлежит- то это сотни миллиардов
показати весь коментар
27.09.2022 19:36 Відповісти
Перший відремонтуют. А другий по якому Шольц нишком качав газ вже не відновлять.
показати весь коментар
27.09.2022 22:07 Відповісти
пук пуйла....
показати весь коментар
27.09.2022 16:56 Відповісти
скоро неподалік знайдуть водолазний костюм з логотипом Правого сектору
показати весь коментар
27.09.2022 17:00 Відповісти
Гета пердаки моблизованих, а труба не витримала.
показати весь коментар
27.09.2022 17:02 Відповісти
Розплата німцям за жадність.
показати весь коментар
27.09.2022 17:17 Відповісти
?????
показати весь коментар
27.09.2022 17:20 Відповісти
Мені здається, що рашистські довбні могли на якомусь своєму черговому "Курську" зачепити труби, бо в них такий бардак, що вони пливають, як оте лайно - де попало.
показати весь коментар
27.09.2022 17:49 Відповісти
Нам це на користь, тепер єдиним газопроводом з великою пропускною спроможністю до Європи залишається "Дружба" яка йде через Україну.
показати весь коментар
27.09.2022 17:54 Відповісти
Ще є південний потік, де зараз якраз збільшили об'єм транспортування
показати весь коментар
27.09.2022 22:16 Відповісти
Цей підрив кацапами всіх (!) ниток газопровіда "північний потік" - дєтіща пуйла- ілюструє, наскільки у цих московських покидьків все пішло шкереберть !
показати весь коментар
27.09.2022 17:56 Відповісти
морські котики - нові санкції
показати весь коментар
27.09.2022 17:59 Відповісти
Чому там ніхто не закурив? Гарна була б бавовна.
показати весь коментар
27.09.2022 18:17 Відповісти
,Європа має знати,з яким лайном вона має справу.Орда є орда...
показати весь коментар
27.09.2022 18:22 Відповісти
..призрак "лошарика" никак не угомонится
показати весь коментар
27.09.2022 18:30 Відповісти
показати весь коментар
27.09.2022 19:33 Відповісти
Самі ж рашисти ***** на лошаріке і гадять бабі меркель та діду шредеру!!
показати весь коментар
27.09.2022 19:54 Відповісти
Все, що потрібно для диверсії - невелике судно і вибухівка розміром з каністру. Глибини на Балтиці невеликі, місце прокладки газопроводу є на всіх морських картах...
показати весь коментар
27.09.2022 19:54 Відповісти
Просто российские водолазы мирно курили возле трубы, а оно как 3,14зданет!
показати весь коментар
27.09.2022 19:59 Відповісти
> прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен не відкидає, що пошкодження "Північного потоку" могло стати результатом диверсії.

Це саме і я подумав.

Так не дайся ж ти нікаму!
показати весь коментар
27.09.2022 20:57 Відповісти
Треба у Шольца запитати, звідки в Північному потоці-2 взявся газ?
показати весь коментар
27.09.2022 21:56 Відповісти
Якщо серйозно, то випробовування ПП-2 вже проводились. Так що можуть сказати, що то газ ще з тої пори залишився.
показати весь коментар
27.09.2022 22:49 Відповісти
А це, курва, вам за те, що ви дозвіл на прокладку отих всіх «потоків» дали.

Чекайте, вам ще сірничка там підкинуть, з руzzкого «міра».
показати весь коментар
27.09.2022 21:59 Відповісти
Покурим.
показати весь коментар
27.09.2022 23:14 Відповісти
И зачем эти северные потоки нужны? Теперь понятно. Туда им и дорога.
показати весь коментар
27.09.2022 23:16 Відповісти
- Як правильно по-російськи називається "Північний потік" 1 і 2 ?

- Подводно-трубопроводное могущество России!

- А як це правильно по-українськи?

- Бульбулятор (1 і 2).
показати весь коментар
28.09.2022 02:06 Відповісти
З кацпами звязались на свою голову 😄
Кацап це така тварина що на спір що він крутіщі за всіх і голову собі розібє об стіну.
показати весь коментар
28.09.2022 02:31 Відповісти
Памяті Лошаріка присвячується 😁
показати весь коментар
28.09.2022 02:38 Відповісти
Рій бойових крабів ОУН.
показати весь коментар
28.09.2022 08:23 Відповісти
Може погружатися до 6 000 метрів (по заявам кацапів) тому пошкодити газопровід
кацапам як два пальці об асфальт
показати весь коментар
28.09.2022 12:59 Відповісти
 
 