Збройні сили Данії оприлюднили фото і відео з місця аварії на обох "Північних потоках"

Збройні сили Данії (Forsvaret) оприлюднили фото та відео з місця витоку газу з російських газопроводів "Північний потік" та "Північний потік-2".

Про це повідомляється на офіційній сторінці оборонного відомства у мережі Twitter.

Згідно із повідомленням, фрегат Absalon і екологічне судно Gunnar Thorson прямують для проведення моніторингу вод у в зонах безпеки поблизу витоків газу. До спостереження також планується залучити вертольоти.

Водночас Збройні сили Данії не надають жодних коментарів щодо інциденту.

Se video og fotos af gaslækagerne på Nord Stream 1 og 2-gasledningerne i Østersøen på https://t.co/pj96CN7CDB: https://t.co/7bgt8TljaH #dkforsvar pic.twitter.com/I1zEPaBLYO — Forsvaret (@forsvaretdk) September 27, 2022

Також оприлюднено фото з місць витоку газу в Балтійському морі, зроблені з бойового літака F-16.

Як повідомлялося, раніше Міністерство клімату, енергетики та постачання підтвердило, що на газопроводах "Північний потік-1" та "Північний потік-2" було виявлено три витоки газу. Йдеться про два витоки на "Північному потоці-1" та один витік на "Північному потоці-2". Витоки сталися на північний схід і південний схід від данського острова Борнхольм.

Пізніше оператор "Північного потоку" повідомив про руйнування, які відбулися в один день одночасно на трьох нитках морських газопроводів "Північний потік-1" та "Північний потік-2", та мають "безпрецедентний характер".

Водночас прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен не відкидає, що пошкодження "Північного потоку" могло стати результатом диверсії. Про це також повідомляють німецькі ЗМІ з посиланням на дані у спецслужбах ФРН.