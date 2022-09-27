Індія відмовиться від російської нафти через здоржчання фрахту суден для її перевезення

Індійські нафтопереробники мають намір вже у вересні відмовитися від закупівель російської нафти ESPO (марка сибірської нафти, яка постачається трубопроводом Східний Сибір – Тихий океан) через підвищення вартості фрахту суден для її перевезення.

Про це повідомляє Reuters, передають Порти України.

Раніше Індія рідко купувала російську нафту, але після початку повномасштабної війни в Україні стала другим за величиною клієнтом для Росії після Китаю. Нафтопереробники в Індії розкуповують майже всі сорти російської нафти, користуючись знижками після того, як деякі компанії на Заході припинили закупівлі. Однак вищі ціни охолодять індійський попит, спрямовуючи постачання до Китаю.

"На чистій основі, після врахування фрахту, вартість ESPO виявляється на $5-7$ за барель дорожчою порівняно з аналогічними сортами з інших країн, такими як Murban в ОАЕ", – зазначається в публікації.

У вересні для Індії було завантажено близько 2 млн тонн (14,35 млн барелів) російської нафти. Для порівняння, у серпні Індія імпортувала 3,55 млн тонн російської нафти, включно з 585 тис. тонн нафти ESPO.

Натомість Індія звернулася до Африки та Близького Сходу, аби домовитися з країнами про постачання нафти. Цього місяця Індія імпортувала 2,35 млн тонн африканської нафти, проти 1,16 млн тонн у серпні.

Нові ринки більш вигідні за російські: наприклад, близькосхідна нафта прибуває до Індії за тиждень, тоді як російська – приблизно за місяць.

Російська нафта становить частину загального кошика сирої нафти Індії, поряд із іншими довгостроковими та спотовими закупівлями на Близькому Сході та в Африці. Усього Індія імпортує понад 85% нафти.

Раніше повідомлялося, що Саудівська Аравія в серпні після тримісячної перерви знову посіла друге місце серед постачальників нафти до Індії, лише трохи випередивши Росію. Перший рядок рейтингу, як і раніше, займав Ірак.