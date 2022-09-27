Мінфін Росії знову відмовився від розміщення облігацій через мобілізацію

Мінфін Росії скасував заплановані на 28 вересня аукціони з розміщення облігацій федеральної позики (ОФП).

У російському міністерстві пояснили таке рішення "зростанням волатильності на фінансових ринках", повідомляє Інтерфакс.

Як повідомлялося, тижнем раніше, 21 вересня, Мінфін РФ визнав аукціон з продажу облігацій федеральної позики (ОФЗ) на суму 20 млрд рублів таким, що не відбувся, у зв’язку з відсутністю заявок за прийнятними цінами.

Невдала спроба розмістити російські державні облігації відбулася на фоні падіння на російських фінансових ринках після оголошеної Владіміром Путіним мобілізації та планів щодо проведення "референдумів" на окупованих територіях України.

Водночас значно зросли ставки дохідності ОФП за всіма випусками цінних паперів.

Мінфін Росії повернувся на ринок ОФП із розміщеннями минулого тижня після семи місяців перерви. Перше розміщення на 10 млрд рублів пройшло у випуску з погашенням у липні 2031 року. Наступні аукціони Мінфіну за графіком мають бути проведені 21 та 28 вересня. План запозичень передбачає загальний обсяг розміщення до кінця вересня 40 млрд за номінальною вартістю, з них 30 млрд планується розмістити в облігаціях строком від п'яти до десяти років включно, 10 млрд – терміном від десяти років.